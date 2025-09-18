Actualizarea din Windows 11 le dă bătăi de cap utilizatorilor: care este singura soluție pentru moment

Actualizarea din Windows 11 le dă bătăi de cap utilizatorilor: care este singura soluție pentru moment
FOTO Windows

Ultimul update obligatoriu pentru Windows 11, cunoscut sub numele de KB5065426, a devenit o bătaie de cap pentru mulți utilizatori. Deși a fost lansat săptămâna trecută ca o actualizare importantă, numeroși oameni raportează că instalarea eșuează și afișează coduri de eroare precum 0x800F0991, 0x800F0922, 0x80071A2D, 0x800F081F și altele.

Problema este cu atât mai frustrantă cu cât update-ul este obligatoriu. Chiar dacă utilizatorii aleg să amâne instalarea, sistemul Windows Update revine periodic și încearcă din nou să îl instaleze, generând același șir de erori. În unele cazuri, descărcarea durează mult mai mult decât în mod normal, semn că pachetul este mai mare decât celelalte actualizări lunare.

Singura soluție pentru moment: Media Creation Tool

De regulă, cei care întâmpină probleme pot instala manual actualizările prin Microsoft Update Catalog. De data aceasta însă, nici această metodă nu pare să funcționeze pentru patch-ul KB5065426.

Conform site-ului Windows Latest, singura alternativă pentru moment este folosirea Media Creation Tool sau a Update Assistant Tool. Microsoft nu a oferit încă un răspuns oficial legat de aceste erori.

