Microsoft adaugă o comanda vocală în Windows 11. PC-urile pot răspunde acum la vocea utilizatorului

Microsoft aduce un nou nivel de interacțiune între utilizatori și PC-urile cu Windows 11, introducând activarea vocală prin comanda „Hey Copilot”. După ani de testare internă și experimente cu grupul Windows Insider, funcția este acum disponibilă oficial, transformând modul în care poți folosi asistentul AI al companiei, Microsoft Copilot.

Noua actualizare le permite utilizatorilor să activeze microfonul și să vorbească direct cu Copilot, fără a apăsa niciun buton, similar cu modul în care funcționează Siri pe iPhone sau „Hey Gemini” pe dispozitivele Android.

Cum funcționează „Hey Copilot”

Funcția este opțională și trebuie activată manual. Odată ce intri în setările aplicației Copilot din Microsoft Store și bifezi opțiunea „Enable Hey Copilot”, poți începe să comunici cu AI-ul folosind vocea ta.

„Pentru a începe, activați opțiunea «Hei, Copilot» în Setările aplicației Copilot, apoi puneți pur și simplu o întrebare care începe cu «Hei, Copilot»”, a explicat Yusuf Mehdi, vicepreședintele executiv al Microsoft.

Când asistentul este activat, în partea de jos a ecranului apare simbolul microfonului și logo-ul Copilot, însoțite de un semnal sonor. Poți încheia conversația spunând „La revedere”, apăsând „X” sau așteptând câteva secunde de inactivitate.

Pentru utilizatorii care activează și opțiunea Copilot Vision, AI-ul va putea analiza ce se află pe ecran și oferi instrucțiuni în timp real. Spre exemplu, dacă întâmpini o problemă cu o setare Windows sau nu știi cum să folosești o aplicație, Copilot poate interpreta contextul vizual și te poate ghida pas cu pas.

Microsoft a precizat că sistemul „Hey Copilot” folosește un detector de activare cu buffer audio de 10 secunde, stocat exclusiv în memoria locală a dispozitivului. Cu alte cuvinte, vocea ta nu este trimisă pe internet doar pentru detectarea comenzii. Totuși, odată ce AI-ul începe procesarea cererii, conexiunea online devine necesară pentru interpretarea și generarea răspunsului.

