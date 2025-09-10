Windows 11, mai curat și cu mai puțin AI. Un nou program îți taie dintr-un foc Copilot, Teams și Outlook

Utilizatorii care vor un Windows 11 mai curat și mai rapid au acum o veste bună. Tiny11 Builder, proiectul creat de NTDEV, a primit o actualizare majoră, compatibilă cu viitoarea versiune 25H2 a sistemului de operare. Cu acest instrument poți genera un fișier ISO de instalare radical simplificat, eliminând aplicații pe care mulți le consideră inutile, de la Copilot și Microsoft Teams până la noul client Outlook.

Tiny11 Core Builder, pasul și mai îndrăzneț

Noua ediție folosește compresia LZX pentru a micșora semnificativ dimensiunea imaginii și oferă o listă extinsă de aplicații care pot fi șterse încă din faza de instalare. Printre ele se află Edge, OneDrive, Xbox, Clipchamp, Mail & Calendar, PeopleApp, Media Player sau hub-uri precum Office și Feedback. Rezultatul: un Windows 11 Lite care pornește mai repede și consumă mai puține resurse.

Ca noutate, apare și Tiny11 Core Builder, un script experimental ce reduce sistemul la esențial. Acesta creează un ISO și mai compact, însă cu limitări majore: nu permite adăugarea de limbi suplimentare, actualizări sau funcții după instalare. Practic, este un teren de test pentru dezvoltatori, nu o variantă recomandată utilizării zilnice.

Dezvoltatorul și-a cerut scuze pentru pauza de aproape un an de la ultima versiune și promite că noile unelte sunt mai stabile, în special la capitolul instalare.

