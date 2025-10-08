Windows 11 primește un dark mode complet. Interfață uniformă și consum redus pe ecranele OLED

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 12:28
484 citiri
Windows 11 primește un dark mode complet. Interfață uniformă și consum redus pe ecranele OLED
FOTO Unsplash

După ani de așteptare și plângeri din partea utilizatorilor, Microsoft a lansat în sfârșit o actualizare care aduce un dark mode complet și uniform în Windows 11. Noua versiune, identificată ca build 26220.6772 (KB5065797), extinde tema întunecată la întregul sistem de operare, eliminând porțiunile „albe” care strică aspectul vizual.

De acum, toate elementele interfeței, File Explorer, ferestrele de dialog, aplicația Settings, Control Panel și meniurile contextuale, adoptă același ton închis, oferind o experiență coerentă și mai confortabilă pentru ochi. Pe monitoarele OLED, efectul vine cu un bonus: un consum de energie mai mic, datorită pixelilor dezactivați în zonele negre.

Ce alte noutăți aduce actualizarea

Pe lângă revizuirea estetică, Microsoft a introdus câteva funcții utile, printre care:

- „Click to Do” în Copilot+ – permite selectarea obiectelor din imagini pentru copiere sau conversie rapidă;

- Conversii automate de unități (lungime, volum, temperatură etc.) direct din Copilot;

- Îmbunătățiri pentru Windows Hello, cu suport extins pentru cititoare de amprentă dedicate.

Pentru moment, actualizarea este disponibilă doar în canalul Windows Insider Preview, dar lansarea pentru toți utilizatorii este așteptată în următoarele săptămâni.

Microsoft taie ultima scăpare: Windows 11 nu va mai putea fi instalat fără cont online
Microsoft taie ultima scăpare: Windows 11 nu va mai putea fi instalat fără cont online
Microsoft închide definitiv toate portițele care le permiteau utilizatorilor să instaleze Windows 11 fără un cont Microsoft. În cea mai nouă versiune de test, compania a blocat complet...
Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
Deși Windows 11 24H2 se dovedește mai rapid decât Windows 10 22H2 în majoritatea testelor, Microsoft admite acum că sistemul de operare ar putea fi și mai performant dacă anumite funcții nu...
#tehnologie, #Windows, #Microsoft , #windows
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Conor McGregor si-a primit sentinta. In vara lui 2026 este asteptat la Casa Alba

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UE își apără industria siderurgică de importurile ieftine din afara blocului comunitar. Ce impact va fi asupra combinatelor din România
  2. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
  3. Tesla a scos un model pentru „săraci”. La ce dotări a renunțat Elon Musk pentru a scădea prețul și a crește vânzările
  4. Windows 11 primește un dark mode complet. Interfață uniformă și consum redus pe ecranele OLED
  5. Finanțare-record semnată de Ilie Bolojan: Autostrada A1 Sibiu–Pitești primește sprijin european de un miliard de euro
  6. Chiriile au explodat în marile orașe. Cum poți economisi sute de euro pe an la chirie?
  7. ANAF pare că intră în sfârșit în reorganizare. Se vorbește chiar despre „redimensionare pe considerente de eficiență”, iar unele structuri din teritoriu vor pierde posturi
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Diana Tutelcă Staicu (The Decorators): „Clienții români încep să aprecieze designul multifuncțional, calitatea, produsele sustenabile, dar și să apeleze la serviciile unui designer de interior”
  10. Banca Mondială reduce prognoza pentru România – TradeVille