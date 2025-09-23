Windows 11 îți aduce desktop-ul la viață: fundaluri video direct din setările de sistem

Microsoft readuce în prim-plan o idee uitată din epoca Windows Vista. În cea mai recentă versiune de test, disponibilă pe canalele Dev și Beta, Windows 11 permite acum alegerea unui clip video MP4 sau MKV ca fundal pentru desktop.

Funcția seamănă izbitor cu DreamScene, experimentul spectaculos, dar nereușit din Vista, care transforma desktop-ul într-o scenă animată. Diferența e că, în 2007, PC-urile abia făceau față interfeței de bază, iar redarea unui videoclip în buclă părea un lux inutil. Astăzi, însă, hardware-ul modern face față cu ușurință, iar experiența vizuală e fluidă și spectaculoasă.

Wallpaper Engine era folosit până acum

Videoclipurile setate ca wallpaper rulează în buclă ori de câte ori desktop-ul este vizibil, exact cum se întâmplă în aplicații precum Wallpaper Engine – una dintre cele mai populare de pe Steam. Diferența majoră este că, odată ce Microsoft oferă gratuit această opțiune, interesul pentru aplicațiile terțe ar putea scădea brusc, lăsând dezvoltatorii fără o nișă profitabilă.

De altfel, Microsoft cocheta de câțiva ani cu fundalurile dinamice pentru Windows 11. Animațiile pregătite pentru lansarea din 2023 au fost amânate pe motiv de consum excesiv de resurse și impact asupra autonomiei laptopurilor. Acum, cu optimizări hardware dedicate decodării video, funcția revine într-o formă matură și gata de a fi integrată oficial.

