Windows 11 ajunge și pe calculatoare vechi, fără cerințele de securitate obligatorii

Tot mai mulți utilizatori raportează că pot face upgrade la Windows 11 chiar și pe sisteme care nu respectă cerințele oficiale impuse de Microsoft. În special, actualizările apar și pe calculatoare fără modulul TPM 2.0 activat, deși acesta era considerat esențial pentru funcțiile de securitate ale noului sistem de operare.

Upgrade-ul apare chiar și fără TPM 2.0 activ

Situația vine într-un moment critic, odată cu apropierea sfârșitului ciclului de viață al Windows 10, programat pentru toamna acestui an. În mod normal, TPM 2.0 asigură funcții precum criptarea dispozitivului și autentificarea biometrică prin Windows Hello, însă mai mulți utilizatori și administratori IT au observat că restricția nu se mai aplică la fel de strict.

Pe blogul de tehnologie BornCity au apărut relatări potrivit cărora PC-uri mai vechi, inclusiv un Lenovo IdeaPad S145-15IWL cu TPM dezactivat în UEFI, au primit notificarea de trecere la Windows 11. Mai mult, încă din martie 2025, companii care gestionau actualizările prin WSUS au constatat că sistemele lor cu Windows 10 erau upgradate forțat la noua versiune, fără consimțământ explicit.

TPM 2.0, un cip de securitate cu rol criptografic, a fost prezentat de Microsoft drept element-cheie pentru protejarea sistemului și reducerea riscului de atacuri. Faptul că actualizările apar acum pe dispozitive care nu îl folosesc ridică semne de întrebare cu privire la coerența politicilor companiei și la siguranța utilizatorilor.

Deocamdată, Microsoft nu a emis o poziție oficială. Posibilitatea ca aceste upgrade-uri să fie rezultatul unei erori în procesul de actualizare nu este exclusă. Totuși, cerințele de sistem nu au fost modificate și includ în continuare TPM 2.0 ca obligatoriu.

