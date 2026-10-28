Unele stick-uri USB și carduri SD nu vor mai funcționa direct în Windows 11 din ianuarie 2027

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 27 Octombrie 2026, ora 21:06
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Unele stick-uri USB și carduri SD nu vor mai funcționa direct în Windows 11 din ianuarie 2027
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Microsoft pregătește o schimbare care va afecta un tip mai rar de dispozitive de stocare externe. Începând cu actualizarea de securitate programată pentru ianuarie 2027, Windows 11 nu va mai monta în mod normal stick-urile USB și cardurile SD formatate cu sistemul de fișiere ReFS.

Pentru majoritatea utilizatorilor, modificarea nu ar trebui să aibă efect. Stick-urile și cardurile formatate în FAT, FAT32, NTFS sau exFAT vor continua să fie recunoscute de sistem.

Problema apare doar în cazul dispozitivelor externe care folosesc ReFS, un format dezvoltat de Microsoft ca alternativă modernă la NTFS și folosit mai ales pentru volume mari de date și scenarii de backup.

Schimbarea este așteptată odată cu actualizarea de securitate din 12 ianuarie 2027.

Fișierele nu dispar, dar nu vor mai putea fi accesate direct

Microsoft nu va șterge datele de pe dispozitivele formatate ReFS. După aplicarea restricției, Windows 11 pur și simplu nu le va mai monta automat, ceea ce înseamnă că fișierele nu vor mai fi vizibile prin metoda obișnuită.

Există totuși soluții pentru administratorii de sistem. Restricția poate fi ocolită prin politica de grup „RefsRemovableDeviceMountPolicy” sau printr-o modificare în Registrul Windows.

Aceste metode sunt însă destinate mai ales sistemelor administrate și utilizatorilor care știu exact ce modifică. Pentru un utilizator obișnuit, schimbarea unor astfel de setări poate crea alte probleme.

ReFS a fost conceput pentru a gestiona volume foarte mari de date și pentru a oferi o fiabilitate mai bună. Sistemul suportă inclusiv partiții de până la 35 petabytes, însă nu a devenit niciodată o alegere obișnuită pentru stick-uri USB și carduri de memorie.

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