Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 19:48
Windows 11 a fost acuzat recent că ar strica anumite SSD-uri. Investigațiile arată acum un adevăr surprinzător
După ce Microsoft a fost acuzat că strică SSD-uri, investigațiile au lămurit problema: problema nu ține de Microsoft, ci de un firmware vechi, de test, rămas pe unele unități trimise presei acum câțiva ani.

Totul a pornit de la rapoarte venite din Asia, unde mai mulți utilizatori au sesizat că SSD-urile lor, în special modele cu controller Phison, dădeau erori după instalarea actualizărilor Windows 11. Atât Microsoft, cât și producătorul Phison au negat inițial acuzațiile, spunând că nu au reușit să reproducă problema în teste interne.

Cum s-a descoperit cauza reală

Un grup de pasionați din Taiwan a reușit să demonstreze că defecțiunile apar exclusiv pe unități care rulează un firmware de tip „engineering preview”. Exemplele includ modele populare precum Corsair Force MP600 2TB și Silicon Power US70 2TB. După ce au testat aceleași SSD-uri cu un firmware actualizat, problemele au dispărut complet.

Phison a confirmat oficial concluzia: unitățile afectate au fost, de fapt, mostre trimise presei odată cu lansarea chipsetului AMD X570 în 2019, livrate cu un firmware de preproducție. Acestea nu au ajuns niciodată la utilizatorii finali, dar unele site-uri de recenzii, precum PCDIY! din Japonia, au continuat să le folosească fără să le actualizeze.

Pentru utilizatorii obișnuiți, soluția este simplă: verificarea versiunii de firmware și, dacă este cazul, actualizarea acestuia prin tool-ul oficial Corsair Toolbox, disponibil pe site-ul producătorului. Astfel, pot fi evitate nu doar erorile legate de Windows 11, ci și alte probleme care pot apărea în timp.

