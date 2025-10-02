Microsoft lansează Windows 11 25H2: update fără artificii vizuale, dar cu schimbări cruciale pentru securitate

Noua versiune de Windows 11, cunoscută drept 25H2, a început deja să fie distribuită utilizatorilor din întreaga lume. Deși nu aduce transformări spectaculoase la nivel de interfață, update-ul promite să consolideze securitatea sistemului și să facă experiența generală mai eficientă.

În prim-plan se află introducerea unor mecanisme de detecție a vulnerabilităților atât la build, cât și la runtime, alături de funcții de codare asistată de inteligența artificială. Aceste instrumente au rolul de a preveni atacurile cibernetice și de a face aplicațiile Windows mai sigure încă din faza de dezvoltare.

Ce dispare și ce rămâne în Windows 11 25H2

Un detaliu important este faptul că noua ediție împărtășește același cod de bază cu versiunea 24H2. Asta înseamnă că Microsoft poate livra aceleași funcții pe ambele versiuni simultan, simplificând astfel procesul de mentenanță. Totodată, compania profită de ocazie pentru a renunța la unele instrumente învechite. PowerShell 2.0 și Windows Management Instrumentation (WMI) în varianta clasică sunt eliminate, fiind înlocuite cu soluții moderne, mai stabile și mai sigure.

Utilizatorii vor găsi noul pachet în meniul Settings → Update, iar activarea opțiunii „Get the latest updates as soon as they’re available” garantează instalarea imediată. Totul se desfășoară ca un patch obișnuit, fără proceduri complicate sau pași suplimentari.

