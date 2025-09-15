Windows 11 primește un update important: Microsoft testează AI Actions. Ce vor face noile comenzi

Windows 11 primește un update important: Microsoft testează AI Actions. Ce vor face noile comenzi
Microsoft testează AI Actions, un set de comenzi inteligente care aduc puterea inteligenței artificiale direct în meniul click-dreapta al File Explorer. Practic, vei putea edita poze și documente fără să mai deschizi aplicații separate.

Deocamdată, funcția este disponibilă doar pentru utilizatorii înscriși în programul Windows Insiders, pe canalul Canary. Acolo, cea mai recentă versiune de test (Build 27938) îți permite deja să experimentezi cu opțiunile AI, fie că vrei să elimini fundalul unei imagini, să ștergi obiecte, să aplici efectul de blur sau să rezumi ori să traduci rapid documente text.

AI la un click distanță

Microsoft promite că acesta este doar începutul. Printre viitoarele opțiuni se numără și un instrument reverse-search, care va lăsa utilizatorii să descopere informații suplimentare despre conținutul unei poze, trimițând automat o căutare în Bing, asistată de AI.

„Cu noile AI Actions din File Explorer, puteți interacționa mai profund cu fișierele dvs. făcând clic dreapta pentru a efectua rapid acțiuni precum editarea imaginilor sau rezumarea documentelor”, au declarat Amanda Langowski și Brandon LeBlanc, reprezentanți Microsoft.

În paralel, compania introduce și un panou nou în meniul Settings > Privacy & Security > Text and Image Generation. Acesta afișează ce aplicații terțe au accesat recent modelele AI generative integrate în Windows și le permite utilizatorilor să controleze cine poate folosi aceste funcții.

