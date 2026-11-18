Windows 11 conține o componentă care poate identifica anumite aplicații de inteligență artificială și instrumente de programare utilizate pe calculator, apoi poate pregăti aceste informații pentru a fi transmise către Microsoft. Funcționalitatea a fost descoperită de un cercetător independent, care a analizat modul în care sistemul de operare colectează date despre activitatea utilizatorilor.

Xusheng Li a publicat rezultatele investigației pe 16 noiembrie 2026, după ce a examinat o componentă Windows numită MissionControlAggregator.dll.

Potrivit cercetătorului, aceasta poate detecta utilizarea unor instrumente precum Claude, Codex, GitHub Copilot și Cursor, dar și a unor programe cunoscute în rândul dezvoltatorilor, inclusiv Python și Visual Studio Code.

Informațiile sunt transformate într-un raport care indică ce categorii de aplicații au fost folosite într-un anumit interval. Descoperirea nu înseamnă însă că Microsoft poate vedea conversațiile utilizatorilor cu aceste instrumente sau codul pe care îl scriu. Analiza realizată de Li nu a identificat asemenea informații în rapoartele generate.

Ce date colectează Windows 11 și cum poate fi oprită transmiterea lor

Sistemul nu înregistrează, prin această componentă, fiecare acțiune efectuată într-o aplicație AI. În schimb, folosește evenimente deja monitorizate de Windows pentru a identifica pornirea anumitor programe.

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Ulterior, informațiile sunt transformate în indicatori care arată dacă o aplicație a fost utilizată sau nu. Raportul nu include numele executabilelor în format obișnuit și nici durata folosirii, mesajele introduse sau fișierele de cod.

Într-o instalare nouă de Windows 11, realizată pentru comparație, Li a constatat că funcția de monitorizare a agenților AI era dezactivată. Prin urmare, nu există dovezi că mecanismul funcționează pe toate calculatoarele cu Windows 11.

Microsoft menționează deja în documentația sa că datele de diagnosticare opționale pot include informații despre aplicațiile lansate și activitatea acestora, dar nu a oferit până acum explicații specifice despre componenta identificată de cercetător.

Utilizatorii care nu doresc să trimită asemenea date pot verifica setarea din Windows 11:

Settings - Privacy & security - Diagnostics & feedback - Send optional diagnostic data

Dezactivarea opțiunii limitează transmiterea informațiilor suplimentare de diagnosticare, fără să afecteze funcționarea obișnuită a calculatorului.

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