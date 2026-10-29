Windows 11 va putea testa viteza internetului direct din sistem, fără site-uri externe

Microsoft pregătește pentru Windows 11 o funcție simplă, dar utilă, mai exact, măsurarea vitezei conexiunii la internet direct din interfața sistemului de operare. Nu va mai fi nevoie de deschiderea unui site separat pentru a verifica viteza de download și upload.

Instrumentul este testat deocamdată în programul Windows Insider, pe canalul Experimental. El poate fi accesat din Quick Settings sau prin clic dreapta pe pictograma rețelei, unde apare opțiunea „Test internet speed”.

După pornire, Windows măsoară mai întâi viteza de descărcare și apoi pe cea de încărcare. Rezultatele sunt afișate direct în sistem, împreună cu un grafic care arată cum evoluează conexiunea în timpul testului.

Până acum, Windows 11 oferea o variantă mai puțin practică: utilizatorul era trimis către o pagină Bing pentru verificarea conexiunii. Noua funcție elimină acest pas și păstrează totul în Windows.

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Funcția este încă în testare și poate necesita activare manuală

Cei care vor să o încerce înainte de lansarea oficială trebuie să fie înscriși în Windows Insider și să folosească o versiune Experimental.

Pe unele sisteme, testul de viteză trebuie activat separat. Din Settings, în zona Windows Update și Windows Insider Program, există secțiunea Feature Flags, unde trebuie căutată opțiunea „Quick Settings Speed Test”. După activare și repornirea calculatorului, instrumentul ar trebui să apară în meniurile dedicate rețelei.

Microsoft avertizează însă că versiunile Insider pot avea probleme de stabilitate, motiv pentru care nu sunt recomandate pe calculatorul principal.

Compania nu a explicat oficial ce serviciu stă în spatele testului, dar în interfață apare mențiunea „Powered by SpeedTest”. Asta sugerează folosirea tehnologiei Ookla.

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În testele realizate, rezultatele au fost apropiate de cele obținute direct pe Speedtest, atât pentru download, cât și pentru upload. Valorile pot varia însă în funcție de rețea, conexiunea Wi-Fi sau serverul folosit în momentul testării.

Microsoft nu a anunțat încă data la care funcția va ajunge în versiunea stabilă de Windows 11.

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