Windows 11 pierde teren, iar utilizatorii se întorc la Windows 10 și chiar la… Windows 7

Într-o mișcare surprinzătoare pentru industria tech, Windows 10, sistemul de operare care intră oficial în end-of-life pe 14 octombrie, câștigă tot mai mulți utilizatori în defavoarea lui Windows 11. Inclusiv Windows 7, lansat în 2009 și rămas fără suport oficial din 2020, începe să adune din nou câteva procente.

Datele vin din raportul Statcounter, care arată clar cum Windows 10 a crescut recent cu 2,65% ca număr de utilizatori, în timp ce Windows 11 a coborât la 49,08%. Diferența este și mai stânjenitoare dacă ne uităm că sistemul „modern”, lansat în 2021, are doar cu 4% mai mulți utilizatori decât Windows 10, în ciuda campaniilor agresive de promovare. Și chiar Windows 7 încă rezistă, fiind folosit de 3,59% dintre oameni.

O dominație împărțită în două

De fapt, cifrele arată altceva: Microsoft deține monopolul absolut pe piața sistemelor de operare pentru desktop. Însă această dominație este divizată aproape egal între produsul pe care compania vrea să-l retragă și cel pe care insistă să-l împingă pe piață. Practic, utilizatorii se află într-o situație paradoxală: rămân pe Windows 10, dar fără suport de securitate și funcții noi, sau trec pe Windows 11, un sistem pe care mulți îl consideră incomod și instabil.

