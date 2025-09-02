Windows 11 pierde teren, iar utilizatorii se întorc la Windows 10 și chiar la… Windows 7

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 19:29
270 citiri
Windows 11 pierde teren, iar utilizatorii se întorc la Windows 10 și chiar la… Windows 7
FOTO Windows

Într-o mișcare surprinzătoare pentru industria tech, Windows 10, sistemul de operare care intră oficial în end-of-life pe 14 octombrie, câștigă tot mai mulți utilizatori în defavoarea lui Windows 11. Inclusiv Windows 7, lansat în 2009 și rămas fără suport oficial din 2020, începe să adune din nou câteva procente.

Datele vin din raportul Statcounter, care arată clar cum Windows 10 a crescut recent cu 2,65% ca număr de utilizatori, în timp ce Windows 11 a coborât la 49,08%. Diferența este și mai stânjenitoare dacă ne uităm că sistemul „modern”, lansat în 2021, are doar cu 4% mai mulți utilizatori decât Windows 10, în ciuda campaniilor agresive de promovare. Și chiar Windows 7 încă rezistă, fiind folosit de 3,59% dintre oameni.

O dominație împărțită în două

De fapt, cifrele arată altceva: Microsoft deține monopolul absolut pe piața sistemelor de operare pentru desktop. Însă această dominație este divizată aproape egal între produsul pe care compania vrea să-l retragă și cel pe care insistă să-l împingă pe piață. Practic, utilizatorii se află într-o situație paradoxală: rămân pe Windows 10, dar fără suport de securitate și funcții noi, sau trec pe Windows 11, un sistem pe care mulți îl consideră incomod și instabil.

Microsoft pregătește cea mai așteptată schimbare din Word. Ce va face automat de acum cea mai utilizată aplicație din Windows
Microsoft pregătește cea mai așteptată schimbare din Word. Ce va face automat de acum cea mai utilizată aplicație din Windows
Microsoft pregătește o transformare majoră pentru unul dintre cele mai folosite programe din lume. Începând cu versiunea 2509, Word pentru Windows va avea ca setare implicită salvarea...
YouTube Premium dă lovitura: blocări pentru cei care „trișează” la abonamentele de familie
YouTube Premium dă lovitura: blocări pentru cei care „trișează” la abonamentele de familie
Dacă până acum YouTube Premium Family părea cea mai bună soluție pentru a scăpa de reclame și a împărți costurile cu prietenii, compania schimbă regulile jocului. Google a început să...
#tehnologie, #Windows, #Microsoft , #stiri it
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Unde a plecat Vlad Chiriches, dupa ce Gigi Becali l-a anuntat ca nu va mai juca la FCSB
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
"Ce se intampla cu The Rock?". Transformarea lui Dwayne Johnson a surprins pe toata lumea la Venetia

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. YouTube Premium dă lovitura: blocări pentru cei care „trișează” la abonamentele de familie
  2. Windows 11 pierde teren, iar utilizatorii se întorc la Windows 10 și chiar la… Windows 7
  3. iPhone 17, primul model fără slot SIM fizic în Europa. Apple grăbește tranziția către eSIM
  4. Eliminarea plafonării prețurilor din energie produce deja efecte negative în economie
  5. Deficitul nu scade sub 8% anul acesta, atenționează premierul Bolojan. Efectele reformelor dureroase vor fi vizibile abia în 2026
  6. ChatGPT, acuzat că raportează utilizatorii direct la poliție. Ce a recunoscut OpenAI despre conversațiile private
  7. Vești proaste pentru români. Din 2026 cresc impozitele pentru mașini și locuințe. Cât vor plăti șoferii în funcție de categoria auto
  8. Cand am viralizat toxicul?
  9. Industria zonei euro revine pe creștere în august – TradeVille
  10. Cum a ajuns reforma administrativă veriga slabă din pachetul doi de măsuri fiscale. „PSD este un partid format din aleși locali, care nu dorește să-și distrugă baza electorală”