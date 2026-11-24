Windows 7 a fost lansat în urmă cu 17 ani, dar continuă să surprindă. Trei pasionați de tehnologie au reușit să adapteze vechiul sistem de operare pentru a funcționa cu plăci video moderne, inclusiv modele NVIDIA GeForce RTX 50 și AMD Radeon RX 9000, care nu beneficiază de suport oficial din partea Microsoft.

Proiectul merge mai departe de simpla recunoaștere a componentelor. Dezvoltatorii au demonstrat și compatibilitate experimentală cu DirectX 12 și Vulkan 1.4, tehnologii utilizate de jocurile și aplicațiile grafice actuale.

Potrivit Tom's Hardware, proiectul a fost realizat de trei dezvoltatori independenți cunoscuți sub numele EAZY BLACK, kryptik și VisualEhrmanntraut. Aceștia au modificat componentele responsabile de comunicarea dintre Windows și placa video, depășind una dintre principalele limitări ale sistemului lansat în 2009.

Cum au făcut plăcile video moderne să funcționeze pe Windows 7

Principala dificultate era legată de tehnologia Windows Display Driver Model (WDDM), care stabilește modul în care sistemul de operare gestionează driverele și resursele plăcii grafice.

Windows 7 utilizează WDDM 1.1, o versiune prea veche pentru multe dintre componentele actuale. Microsoft a introdus WDDM 2.0 odată cu Windows 10, iar versiunea 2.2 a apărut în 2017. Prin proiectul WDDM2Win7, dezvoltatorii au adaptat elemente ale acestei tehnologii mai recente pentru a funcționa pe Windows 7, împreună cu drivere grafice modificate.

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Rezultatele prezentate până acum includ recunoașterea unor plăci precum NVIDIA GeForce RTX 5060 și AMD Radeon RX 9060 XT. Componentele au fost identificate de sistem și de programe specializate, precum GPU-Z.

Lista modelelor vizate este însă mai largă. Dezvoltatorii urmăresc compatibilitatea cu plăci NVIDIA RTX din seriile 30, 40 și 50, AMD Radeon RX 6000, 7000 și 9000, dar și cu anumite modele Intel Arc.

Au fost prezentate inclusiv demonstrații cu DirectX 12, însă acestea nu înseamnă automat că orice joc modern va putea rula fără probleme.

Unele funcții grafice avansate, precum ray tracing și DLSS, ar putea fi disponibile în anumite configurații, dar compatibilitatea depinde de placa video, drivere și aplicațiile folosite.

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