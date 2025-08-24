Windows și Android fac o pereche din ce în ce mai bună. Ce pot face de acum utilizatorii

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 24 August 2025, ora 19:57
FOTO Unsplash

Microsoft testează o opțiune care ar putea schimba modul în care trecem de la telefon la computer. Noua funcționalitate din Windows 11 le permite utilizatorilor să continue pe PC activitățile începute pe smartphone, într-un mod similar cu Handoff de pe dispozitivele Apple.

Cum funcționează trecerea dintre telefon și computer

Pentru moment, funcția este disponibilă doar pentru membrii Windows Insider din versiunile Dev și Beta. Prima aplicație compatibilă este Spotify. Dacă un utilizator ascultă muzică pe telefon, Windows 11 afișează o notificare „Resume from your phone”, iar cu un simplu click redarea se mută instantaneu pe desktop, exact din locul unde a fost întreruptă.

Tot procesul se face prin aplicația Link to Windows, care conectează telefonul Android la computer. Dacă aplicația necesară nu este instalată pe PC, sistemul va oferi direct opțiunea de descărcare. Microsoft a prezentat în premieră această funcție la conferința Build 2025, într-un demo care ulterior a fost retras de pe internet.

Deocamdată limitată la Spotify, opțiunea ar putea fi extinsă pe viitor către alte aplicații Android – de la citirea unui articol început pe telefon, până la redactarea unui e-mail sau utilizarea unor aplicații de productivitate.

Au apărut primele detalii despre noul Oppo Find X9 Pro: un sistem foto impresionant și un ecran de top
Au apărut primele detalii despre noul Oppo Find X9 Pro: un sistem foto impresionant și un ecran de top
Oppo pregătește un nou vârf de gamă care promite să ridice standardele pentru pasionații de fotografie pe telefon. Find X9 Pro, succesorul seriei apreciate Find X, se conturează deja ca o...
Cum îți protejează Android datele personale chiar și după ce telefonul a fost pierdut. Noua funcție schimbă regulile jocului
Cum îți protejează Android datele personale chiar și după ce telefonul a fost pierdut. Noua funcție schimbă regulile jocului
Google pregătește o modificare importantă de securitate pentru utilizatorii Android, inspirată de funcția Stolen Device Protection de pe iPhone. Noul sistem, numit Identity Check, devine mai...
