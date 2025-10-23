Windows dă eroare la conectare după ultimele update-uri. Microsoft confirmă cauza surprinzătoare

Mii de utilizatori raportează probleme de autentificare pe Windows 11 și Windows Server, apărute imediat după actualizările lansate la finalul lunii august. Microsoft a recunoscut oficial existența bug-ului și a explicat că sursa lui se află într-un detaliu tehnic pe care puțini îl observă: identificatorii de securitate (SID), care definesc unicitatea fiecărui dispozitiv din rețea.

Actualizările recente, menite să întărească securitatea autentificării, verifică acum dacă fiecare sistem are un SID unic. Dacă două calculatoare împart același identificator, de obicei din cauza clonării unei imagini de Windows fără folosirea instrumentului Sysprep — procesul de logare e blocat automat. În consecință, mulți utilizatori se confruntă cu mesaje precum “Your credentials didn’t work”, “Access Denied” sau “The username or password is incorrect”.

Microsoft avertizează că aceste erori pot afecta conectările prin Remote Desktop, autentificările Kerberos și NTLM, dar și accesul la resurse partajate în rețelele interne. În Event Viewer, administratorii pot observa erori precum SEC_E_NO_CREDENTIALS sau avertismente de la serviciul Local Security Authority Server, care semnalează inconsistențe în identificarea sesiunilor de pornire.

Problema apare la sistemele clonate fără Sysprep

Potrivit Microsoft, incidentul afectează mai ales mediile enterprise unde se folosesc imagini de sistem copiate pe zeci sau sute de stații fără rularea utilitarului Sysprep, pasul care generează identificatori unici pentru fiecare mașină. În trecut, această omisiune era tolerată, dar update-urile din 29 august 2025 au introdus controale suplimentare ce resping SID-urile duplicate.

Compania recomandă reconstruirea sistemelor afectate folosind metodele oficiale de clonare, iar ca soluție temporară, administratorii pot cere prin suportul Microsoft o politică de grup specială care dezactivează verificarea noilor reguli de securitate.

Microsoft lucrează la un patch permanent, dar avertizează că problemele de acest tip devin tot mai frecvente pe măsură ce Windows implementează mecanisme mai stricte de verificare a identității.

