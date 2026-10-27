Microsoft încearcă o variantă mai discretă pentru Windows Recall. Noua funcție AI nu mai urmărește automat tot ce faci

Microsoft testează o nouă idee inspirată din Windows Recall, funcția care a atras numeroase critici din cauza modului în care putea păstra un istoric foarte detaliat al activității de pe PC. Noua variantă se numește Context Vault și încearcă să păstreze utilitatea unui astfel de sistem, dar cu limite stabilite mai clar de utilizator.

Diferența importantă este că Context Vault nu ar urma să fie integrat direct în Windows 11. Aplicația ar putea fi instalată separat din Microsoft Store și folosită doar de cei care aleg în mod explicit acest lucru.

În loc să urmărească permanent tot ce se întâmplă pe calculator, sistemul ar lucra doar cu fișierele și categoriile de informații selectate de utilizator. Pot fi incluse documente, imagini, link-uri sau conținut din clipboard, iar AI-ul ar indexa aceste date pentru a le face mai ușor de găsit ulterior.

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Mai degrabă un motor de căutare inteligent decât o „memorie” completă a PC-ului

Context Vault este gândit ca o bază de date personală peste care funcționează un chatbot. În locul unei căutări clasice după nume de fișier, utilizatorul ar putea formula întrebări, iar AI-ul ar încerca să identifice documentul, link-ul sau informația relevantă.

Sistemul ar putea păstra și contextul în care acea informație a fost folosită, inclusiv momentul accesării sau aplicațiile deschise în aceeași perioadă.

Microsoft pare însă să fi eliminat tocmai elementele care au provocat cele mai multe controverse în cazul Recall. Context Vault nu ar salva automat capturi de ecran și nici nu ar trebui să colecteze informații în afara zonelor stabilite de utilizator.

Aplicația este testată momentan de un grup restrâns de utilizatori Windows 11 și nu ar necesita neapărat un PC Copilot+. Motivul este că procesarea AI se bazează și pe servicii cloud, nu doar pe hardware-ul local.

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În versiunea aflată acum în testare apare și un panou pentru monitorizarea consumului de token-uri AI. Deocamdată acesta nu este activ, dar prezența lui sugerează că anumite funcții ar putea fi legate în viitor de un abonament sau de un sistem de plată în funcție de utilizare.

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