Windows XP împlinește 25 de ani. Sistemul care a însoțit primele experiențe online pentru o generație întreagă

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 26 Octombrie 2026, ora 20:05
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Windows XP împlinește 25 de ani. Sistemul care a însoțit primele experiențe online pentru o generație întreagă
FOTO Microsoft

Puține versiuni de Windows au rămas atât de ușor de recunoscut după atâția ani. La 25 de ani de la lansarea pentru public, Windows XP continuă să fie asociat cu o perioadă în care calculatorul de acasă devenea, pentru tot mai mulți oameni, poarta principală către internet.

Imaginea cu dealul verde și cerul albastru, interfața mult mai colorată decât cea a versiunilor anterioare și aplicațiile folosite zilnic au transformat XP într-un reper al începutului anilor 2000.

Sistemul a fost finalizat de Microsoft pe 24 august 2001, când versiunea RTM a fost trimisă producătorilor de PC-uri. Lansarea pentru public a venit în octombrie, după aproximativ două luni. În timpul dezvoltării, proiectul purta numele „Whistler”, iar Windows XP avea să devină ulterior cea mai bine vândută versiune Windows de până atunci.

Perioada în care calculatorul de acasă devenea și un loc de socializare

Succesul Windows XP a coincis cu extinderea accesului la internet pentru utilizatori. Pentru mulți, acesta a fost sistemul de operare pe care au descoperit pentru prima dată comunicarea instant, navigarea pe web sau schimbul de fișiere între calculatoare.

MSN Messenger venea preinstalat, chiar dacă în România Yahoo Messenger avea să devină mult mai popular. În aceeași perioadă, browsere precum Internet Explorer, Opera și Mozilla Firefox erau folosite tot mai mult, iar calculatorul începea să fie utilizat pentru mult mai mult decât documente și jocuri.

Tot atunci s-au răspândit soluțiile de filesharing precum torrent și DC++, susținute de conexiuni la internet tot mai rapide. Ele au schimbat modul în care utilizatorii transferau fișiere între computere, chiar dacă o parte dintre aceste utilizări ridicau probleme legate de legalitatea conținutului distribuit.

Anii Windows XP au coincis și cu apariția unor rețele sociale timpurii precum MySpace și Hi5.

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