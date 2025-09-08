Xiaomi 16 Pro Max, surprins pe stradă cu modul foto gigantic. Telefonul are un ecran pus pe spatele dispozitivului

Xiaomi pregătește un nou flagship care întoarce toate privirile: modelul 16 Pro Max a apărut în imagini reale scurse în China, confirmând zvonurile despre un design cu modul foto ce se întinde pe toată lățimea spatelui și include un ecran secundar. Fotografiile au ajuns rapid pe Weibo și X, fiind distribuite de mai multe surse de încredere, printre care și cunoscutul Kartikey Singh.

Primele speculații au apărut încă din iunie, când Singh sugera că Xiaomi va readuce în actualitate ideea de la Mi 11 Ultra, dar într-o formă mai futuristă. La acel moment, se credea că imaginile publicate proveneau de la un telefon pliabil Honor, însă acum devine clar că era vorba de viitorul Xiaomi 16 Pro Max.

Ce ascunde modulul uriaș de pe spate

Fotografiile recente arată un smartphone folosit în public, unde se observă clar modulul foto imens. Acesta integrează două camere perforate alături de un ecran secundar, foarte posibil o cameră principală și un teleobiectiv periscop. O a treia cameră, de dimensiuni mai mici, ar fi un senzor ultrawide, completat de un bliț LED și brandingul Leica.

Se zvonește că telefonul va fi echipat cu cel mai nou procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, ceea ce îl plasează în topul segmentului premium. Chiar dacă există mereu riscul ca imaginile să fie false, detaliile și faptul că una dintre persoanele surprinse este un manager Xiaomi ridică nivelul de credibilitate.

