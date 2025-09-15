Xiaomi sare peste o generație și atacă direct iPhone 17: telefoanele care vin cu baterii uriașe și camere de 50 MP

Într-o mișcare neașteptată, Xiaomi a decis să renunțe complet la seria 16 și să treacă direct la Xiaomi 17, o strategie menită să plaseze brandul chinez umăr la umăr cu iPhone 17, lansat recent de Apple. Președintele companiei, Lu Weibing, a confirmat oficial decizia, explicând că noua gamă reprezintă „cea mai importantă etapă” în ascensiunea Xiaomi pe segmentul premium din ultimii cinci ani.

Decizia are însă și o notă ironică: deși toată lumea știa că Apple își va lansa gama iPhone 17 în această toamnă, se pare că succesul uriaș al precomenzilor i-a luat prin surprindere pe rivalii din ecosistemul Android. Xiaomi speră ca saltul de nume să îi aducă vizibilitatea necesară într-o piață dominată de gigantul american.

Ce aduce nou seria Xiaomi 17

Noua gamă va fi disponibilă până la finalul lunii și va include modelele Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro și Xiaomi 17 Pro Max. Deși un model Ultra nu este încă în plan, toate cele trei telefoane vin echipate cu procesorul de ultimă generație Snapdragon 8 Elite Gen 5 de la Qualcomm și cu baterii mai mari decât cele de pe iPhone.

Modelul de bază, Xiaomi 17, va oferi un ecran OLED LTPO de 6,3 inci, rezoluție 1.5K și rată de reîmprospătare la 120Hz. Sistemul foto va fi format din trei camere de câte 50 MP: un senzor principal OmniVision, unul ultrawide și un telefoto Samsung ISOCELL JN5. Camera frontală de 32 MP va putea filma la rezoluție 4K, iar compania ar putea introduce și funcția Dual Video Recording, deja populară la rivali.

Atracția principală rămâne bateria masivă de 7000 mAh, cu încărcare rapidă la 100W prin cablu USB-C și 50W wireless. O specificație ce ar putea convinge fanii Android să rămână aproape de Xiaomi, în ciuda confuziei create de „dispariția” seriei 16.

