Xiaomi sare peste o generație și atacă direct iPhone 17: telefoanele care vin cu baterii uriașe și camere de 50 MP

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 18:54
222 citiri
Xiaomi sare peste o generație și atacă direct iPhone 17: telefoanele care vin cu baterii uriașe și camere de 50 MP
FOTO Xiaomi

Într-o mișcare neașteptată, Xiaomi a decis să renunțe complet la seria 16 și să treacă direct la Xiaomi 17, o strategie menită să plaseze brandul chinez umăr la umăr cu iPhone 17, lansat recent de Apple. Președintele companiei, Lu Weibing, a confirmat oficial decizia, explicând că noua gamă reprezintă „cea mai importantă etapă” în ascensiunea Xiaomi pe segmentul premium din ultimii cinci ani.

Decizia are însă și o notă ironică: deși toată lumea știa că Apple își va lansa gama iPhone 17 în această toamnă, se pare că succesul uriaș al precomenzilor i-a luat prin surprindere pe rivalii din ecosistemul Android. Xiaomi speră ca saltul de nume să îi aducă vizibilitatea necesară într-o piață dominată de gigantul american.

Ce aduce nou seria Xiaomi 17

Noua gamă va fi disponibilă până la finalul lunii și va include modelele Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro și Xiaomi 17 Pro Max. Deși un model Ultra nu este încă în plan, toate cele trei telefoane vin echipate cu procesorul de ultimă generație Snapdragon 8 Elite Gen 5 de la Qualcomm și cu baterii mai mari decât cele de pe iPhone.

Modelul de bază, Xiaomi 17, va oferi un ecran OLED LTPO de 6,3 inci, rezoluție 1.5K și rată de reîmprospătare la 120Hz. Sistemul foto va fi format din trei camere de câte 50 MP: un senzor principal OmniVision, unul ultrawide și un telefoto Samsung ISOCELL JN5. Camera frontală de 32 MP va putea filma la rezoluție 4K, iar compania ar putea introduce și funcția Dual Video Recording, deja populară la rivali.

Atracția principală rămâne bateria masivă de 7000 mAh, cu încărcare rapidă la 100W prin cablu USB-C și 50W wireless. O specificație ce ar putea convinge fanii Android să rămână aproape de Xiaomi, în ciuda confuziei create de „dispariția” seriei 16.

Xiaomi pregătește marea surpriză: HyperOS 3 vine global pe 24 septembrie, odată cu seria Xiaomi 15T
Xiaomi pregătește marea surpriză: HyperOS 3 vine global pe 24 septembrie, odată cu seria Xiaomi 15T
Xiaomi se pregătește de una dintre cele mai mari lansări din ultimii ani. După ce a adus HyperOS 3 în China, compania dă semne clare că actualizarea va fi disponibilă la nivel global pe 24...
Funcția care îți poate salva viața ajunge și pe Android. A fost testată deja cu succes pentru utilizatori
Funcția care îți poate salva viața ajunge și pe Android. A fost testată deja cu succes pentru utilizatori
O simplă actualizare de software ar putea transforma telefonul tău Android într-un instrument de salvare. Funcția Emergency SOS Live Video, deja testată cu succes pe iPhone în Statele Unite,...
#tehnologie, #smartphone, #Xiaomi , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Premiera. Trump afirma ca "Rusia este stat agresor" in razboiul din Ucraina
Adevarul.ro
Scenariu de cosmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, Romania ar fi tinta reala. Seful generalilor: "Actiunea rusilor a fost deliberata"
ObservatorNews.ro
Bataie generala in centrul orasului Galati, dupa ce doua fete de 13 si 15 ani s-au luat la pumni si picioare

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. YouTube face un pas uriaș spre globalizare. Ce face funcția de dublare automată a coloanei sonore
  2. Xiaomi sare peste o generație și atacă direct iPhone 17: telefoanele care vin cu baterii uriașe și camere de 50 MP
  3. Microsoft vrea să interzică piața de licențe second-hand Windows. Procesul cu ValueLicensing ar putea schimba regulile jocului în Europa
  4. Omul care a schimbat știința și Google cu AI spune clar: fără această abilitate, vei rămâne în urmă
  5. Explozie pe bursa din SUA: Google reușește o performanță uluitoare, ajutată de o decizie a Justiției americane. Doar 3 companii au mai reușit așa ceva
  6. Importurile de energie electrică au crescut cu 54%, în primele șapte luni ale anului. Exporturile au fost cu 24% mai mari
  7. Funcția care îți poate salva viața ajunge și pe Android. A fost testată deja cu succes pentru utilizatori
  8. Lista alimentelor care se pot scumpi de la 1 octombrie prin eliminarea plafonării adaosului comercial
  9. Windows 11 primește un update important: Microsoft testează AI Actions. Ce vor face noile comenzi
  10. De la Manager la Leader