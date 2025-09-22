Xiaomi își va prezenta oficial seria Xiaomi 17 în trei zile. Ce se așteaptă de la noile flaghship-uri ale companiei

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 13:00
145 citiri
Xiaomi își va prezenta oficial seria Xiaomi 17 în trei zile. Ce se așteaptă de la noile flaghship-uri ale companiei
FOTO Artlist

Pe 25 septembrie, compania chineză va prezenta oficial seria Xiaomi 17, împreună cu noile tablete Pad 8. Deși seria 16 a fost sărită complet, Xiaomi vine acum cu o surpriză: pentru prima dată apare și un model Xiaomi 17 Pro Max, considerat „bijuteria coroanei” și dedicat aproape sigur exclusiv pieței din China.

Primele telefoane cu Snapdragon 8 Elite Gen 5

Lansarea nu e întâmplătoare. Qualcomm își prezintă pe 23 septembrie noul procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, iar doar două zile mai târziu, Xiaomi îl va aduce în premieră pe cele trei modele din seria 17.

Xiaomi 17 este descris drept „cel mai puternic flagship standard” din istoria companiei, 17 Pro ca „cel mai bun flagship compact pentru imagistică”, iar Pro Max drept „vârful absolut al tehnologiei foto Xiaomi”.

Din punct de vedere al ecranelor, modelele 17 și 17 Pro vor avea panouri OLED de 6,3 inci cu margini ultra-subțiri, iar Pro Max va urca la 6,8 inci. Toate cele trei variante sunt așteptate cu rezoluție 2K și, în cazul modelelor Pro, cu un display secundar pe spate pentru notificări, AI și multitasking.

La capitolul autonomie, zvonurile vorbesc despre cifre impresionante: 7.000 mAh pentru Xiaomi 17, 6.300 mAh pentru Pro și până la 7.500 mAh pentru Pro Max, toate cu încărcare rapidă și suport wireless.

Pe partea foto, Xiaomi mizează pe o colaborare solidă cu Leica. Modelele Pro și Pro Max ar urma să includă trei senzori de 50 MP – principal SmartSens 590, ultra-wide și un teleobiectiv periscop cu suport macro. În față, toate telefoanele vor avea camere de 50 MP cu autofocus.

Xiaomi 17 Pro vine cu surprize majore: ecran secundar Magic Back și baterie uriașă de 6300 mAh
Xiaomi 17 Pro vine cu surprize majore: ecran secundar Magic Back și baterie uriașă de 6300 mAh
Finalul acestei luni va aduce lansarea seriei Xiaomi 17, formată din modelele 17, 17 Pro și 17 Pro Max, iar compania chineză pare pregătită să dea o replică directă noilor iPhone 17 Pro și...
REVIEW Huawei Pura 80 Ultra. Telefonul care duce fotografia la alt nivel, prezentat oficial în România. Ce știe să facă
REVIEW Huawei Pura 80 Ultra. Telefonul care duce fotografia la alt nivel, prezentat oficial în România. Ce știe să facă
Huawei Pura 80 Ultra nu este doar următorul model de top al companiei, ci o declarație, propriu-zis, despre cum vede brandul viitorul smartphone-urilor. Dacă în trecut seria P a fost asociată...
#tehnologie, #smartphone, #Xiaomi , #smartphone
Comentarii
Poza Ronald_Reagan2
Ronald_Reagan2
rank 5
Super! Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie in cazul condamnarii lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpa
a1.ro
Cum arata in prezent Larisa Iordache, dupa ce a nascut acum 6 luni. Cum se antreneaza
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Podcast în loc de citit. Google Chrome se transformă într-un „narator digital” cu noua funcție AI
  2. Creșterea taxelor și inflația pot duce România în recesiune. Analist: ”Nu cu scăderea consumului de avocado și brânză franțuzească rezolvăm problema”
  3. Xiaomi își va prezenta oficial seria Xiaomi 17 în trei zile. Ce se așteaptă de la noile flaghship-uri ale companiei
  4. Primăria Capitalei a pregătit un regulament pentru circulația cu trotinetele electrice. "Nu aș merge atât de departe, la interzicere"
  5. Fotografii și videoclipuri deocheate de pe OnlyFans, furate de hackeri și puse pe alte rețele sociale
  6. Trofeul Excelenței – The LEGACY 2025: Recunoașterea companiilor care au modelat piața imobiliară din România în ultimii 35 de ani
  7. Unul dintre cele mai vechi combinate siderurgice din România va fi refăcut. Investiție de milioane de la un mare constructor de drumuri VIDEO
  8. David Flusberg, la The Real Estate Event: „80% dintre dezvoltatorii din sectorul comercial al pieței imobiliare prioritizează AI de-a lungul lanțului valoric”
  9. Ministrul Economiei, după demiterea a 21 de directori de la companiile de stat, anunță că nu se oprește. Mesaj pentru cei care și-au "betonat contractele"
  10. Banca Japoniei menține dobânda – TradeVille