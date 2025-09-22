Xiaomi își va prezenta oficial seria Xiaomi 17 în trei zile. Ce se așteaptă de la noile flaghship-uri ale companiei

Pe 25 septembrie, compania chineză va prezenta oficial seria Xiaomi 17, împreună cu noile tablete Pad 8. Deși seria 16 a fost sărită complet, Xiaomi vine acum cu o surpriză: pentru prima dată apare și un model Xiaomi 17 Pro Max, considerat „bijuteria coroanei” și dedicat aproape sigur exclusiv pieței din China.

Primele telefoane cu Snapdragon 8 Elite Gen 5

Lansarea nu e întâmplătoare. Qualcomm își prezintă pe 23 septembrie noul procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, iar doar două zile mai târziu, Xiaomi îl va aduce în premieră pe cele trei modele din seria 17.

Xiaomi 17 este descris drept „cel mai puternic flagship standard” din istoria companiei, 17 Pro ca „cel mai bun flagship compact pentru imagistică”, iar Pro Max drept „vârful absolut al tehnologiei foto Xiaomi”.

Din punct de vedere al ecranelor, modelele 17 și 17 Pro vor avea panouri OLED de 6,3 inci cu margini ultra-subțiri, iar Pro Max va urca la 6,8 inci. Toate cele trei variante sunt așteptate cu rezoluție 2K și, în cazul modelelor Pro, cu un display secundar pe spate pentru notificări, AI și multitasking.

La capitolul autonomie, zvonurile vorbesc despre cifre impresionante: 7.000 mAh pentru Xiaomi 17, 6.300 mAh pentru Pro și până la 7.500 mAh pentru Pro Max, toate cu încărcare rapidă și suport wireless.

Pe partea foto, Xiaomi mizează pe o colaborare solidă cu Leica. Modelele Pro și Pro Max ar urma să includă trei senzori de 50 MP – principal SmartSens 590, ultra-wide și un teleobiectiv periscop cu suport macro. În față, toate telefoanele vor avea camere de 50 MP cu autofocus.

