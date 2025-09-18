Xiaomi 17 Pro vine cu surprize majore: ecran secundar Magic Back și baterie uriașă de 6300 mAh

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 23:59
13 citiri
Xiaomi 17 Pro vine cu surprize majore: ecran secundar Magic Back și baterie uriașă de 6300 mAh
FOTO Artlist

Finalul acestei luni va aduce lansarea seriei Xiaomi 17, formată din modelele 17, 17 Pro și 17 Pro Max, iar compania chineză pare pregătită să dea o replică directă noilor iPhone 17 Pro și Pro Max. De data aceasta, Xiaomi mizează pe inovații vizibile și pe performanțe brute care să pună telefoanele sale în lumina reflectoarelor.

Camere Leica și ecran secundar pentru selfie-uri

Xiaomi 17 Pro va păstra colaborarea cu Leica pentru sistemul foto și va introduce o funcție spectaculoasă: Magic Back Screen – un mic display integrat în zona camerei foto, util pentru a încadra selfie-uri cu oricare dintre senzorii principali. Configurația foto include o cameră principală de 50 MP cu deschidere f/1.67, un teleobiectiv de 5x zoom optic cu distanță focală de 115 mm și deschidere f/3.0, plus un ultrawide de 17 mm, care promite o calitate mai bună decât rivalul Apple, chiar dacă unghiul de vizibilitate e ușor mai îngust.

Sub carcasă, Xiaomi 17 Pro va fi propulsat de noul Snapdragon 8 Gen 5, deja testat în Geekbench cu rezultate impresionante: peste 3800 de puncte single-core și aproape 12.000 multi-core, scor cu aproximativ 20% mai mare decât cel al procesorului Apple A19 Pro pe iPhone 17 Pro Max. Practic, în testele multi-core diferența înclină balanța clar spre Xiaomi.

Autonomia promite să fie unul dintre punctele forte: telefonul va integra o baterie de 6300 mAh pe tehnologie siliciu-carbon, cu încărcare rapidă la 100 W prin cablu și 50 W wireless.

Xiaomi sare peste o generație și atacă direct iPhone 17: telefoanele care vin cu baterii uriașe și camere de 50 MP
Xiaomi sare peste o generație și atacă direct iPhone 17: telefoanele care vin cu baterii uriașe și camere de 50 MP
Într-o mișcare neașteptată, Xiaomi a decis să renunțe complet la seria 16 și să treacă direct la Xiaomi 17, o strategie menită să plaseze brandul chinez umăr la umăr cu iPhone 17,...
Bucureștiul, transformat în scenă urbană. Imagini din spectacole proiectate direct cu un telefon
Bucureștiul, transformat în scenă urbană. Imagini din spectacole proiectate direct cu un telefon
Vara aceasta, smartphone-ul HUAWEI Pura 80 Ultra a devenit „actor” în două dintre spectacolele desfășurate la Amfiteatrul TNB, la 24 de metri deasupra Pieței Universității. Telefonul a...
#tehnologie, #smartphone, #Xiaomi , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Bebelus din Iasi, mort dupa ce s-a lovit la cap intr-o masina. De ce au fost parintii condamnati la inchisoare
a1.ro
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu ca mama ei a pozat in Playboy: "Avea 2 ani". Reactia surprinzatoare a micutei
ObservatorNews.ro
Masurile luate in cazul angajatilor din aeroportul Cluj care isi bateau joc de bagajele oamenilor

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Xiaomi 17 Pro vine cu surprize majore: ecran secundar Magic Back și baterie uriașă de 6300 mAh
  2. China închide ușa Nvidia! Companii importante, obligate să renunțe la cipurile americane
  3. Andrei Caramitru, ironic față de ideile vehiculate printre suveraniști: "Nu e perioada cailor și murelor de pădure. Mai evoluăm și noi un pic sau dispărem de pe planetă"
  4. Apple taie accesul la iCloud pentru iPhone-urile și Mac-urile vechi: ce dispozitive rămân pe dinafară
  5. Consilierul guvernatorului BNR: ”Dacă vrem ca țara asta să meargă bine, trebuie să trecem la o reformă administrativă serioasă"
  6. Bucureștiul, transformat în scenă urbană. Imagini din spectacole proiectate direct cu un telefon
  7. Ministrul Energiei negociază la Comisia Europeană pentru menținerea centralelor pe cărbune. Neacceptarea cererii ar crește șomajul și ar scumpi energia, susține Bogdan Ivan VIDEO
  8. Google, în centrul criticilor. Bateriile telefonului produs de gigantul tech se umflă până la desprinderea capacului
  9. Microsoft îi obligă pe utilizatori să-și instaleze inteligența artificială. Totul se întâmplă prin pachetul Microsoft 365
  10. O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO