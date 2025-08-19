Xiaomi oferă până la șase ani de actualizări software pentru telefoane și tablete. Ce modele sunt pe listă

Marti, 19 August 2025, ora 20:41
Xiaomi oferă până la șase ani de actualizări software pentru telefoane și tablete. Ce modele sunt pe listă
În lumea Android, unde suportul software variază semnificativ de la un brand la altul, Xiaomi își consolidează poziția printre cele mai de încredere companii. În 2025, producătorul chinez a anunțat o politică de actualizări care depășește așteptările: șase ani de actualizări de securitate și patru versiuni majore de sistem pentru mai multe dispozitive, inclusiv modele din gama medie.

Această decizie plasează Xiaomi în competiție directă cu giganți precum Samsung și Google, dar și cu un avantaj important pentru utilizatorii care nu își schimbă telefonul la fiecare doi-trei ani.

Care sunt modelele Xiaomi cu suport software extins

Primele dispozitive care au primit promisiunea celor șase ani de suport au fost Xiaomi 15 și Xiaomi 15 Ultra. Ulterior, lista a fost completată de tabletele Xiaomi Pad 7 și Pad 7 Pro, dar și de modelele Poco F7, F7 Pro, F7 Ultra și telefonul de gamă medie Redmi Note 14 (4G).

Prin această politică, Xiaomi garantează actualizări de securitate timp de șase ani, ceea ce înseamnă că dispozitivele rămân protejate împotriva vulnerabilităților descoperite ulterior. În plus, fiecare dintre aceste modele va primi patru upgrade-uri majore de sistem de operare. Următorul pe listă este HyperOS 3, bazat pe Android 16, care va aduce o serie de funcții și îmbunătățiri vizibile.

Un alt detaliu interesant este faptul că Xiaomi a ridicat ștacheta și mai sus pentru unele produse, precum Redmi Pad 2, care va beneficia de șapte ani de actualizări de securitate. Aceasta este, în prezent, cea mai lungă perioadă de suport software oferită de un brand Android.

