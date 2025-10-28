Xiaomi lansează apeluri între telefoane fără semnal sau Wi-Fi, doar prin Bluetooth. Cum este posibil VIDEO

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 23:16
369 citiri
FOTO Xiaomi

Xiaomi aduce o inovație practică pentru cei care se aventurează des în zone fără acoperire mobilă. Modelele Xiaomi 15T și 15T Pro introduc o funcție inedită numită „Offline Communication”, care permite convorbiri între două telefoane aflate la distanțe de până la 1,3 kilometri (15T) și 1,9 kilometri (15T Pro), fără rețea mobilă, fără internet și fără Wi-Fi.

Cum funcționează apelurile „fără rețea”

Funcția folosește Bluetooth Low Energy (BLE) din standardul Bluetooth 5.0, exploatând un mod de transmisie optimizat pentru robustețe, nu pentru viteză. Vocea este comprimată și trimisă în pachete de date mici, stabile și mai rezistente la interferențe, permițând o conversație aproape naturală, direct din aplicația de telefonie, fără a fi nevoie de aplicații suplimentare sau butoane de tip „apasă-și-vorbește”.

Practic, sistemul transformă conexiunea Bluetooth într-un canal de comunicare vocală autonom, suficient de eficient pentru a menține o conversație clară între două dispozitive aflate la distanță.

Distanțele anunțate de Xiaomi (1,3–1,9 km) sunt obținute în condiții ideale, în spații deschise și fără obstacole. În medii urbane, printre clădiri sau în pădure, raza efectivă scade considerabil. Totuși, chiar și așa, funcția poate face diferența între a rămâne complet izolat și a putea comunica în situații critice, fie într-o drumeție montană, fie la un festival sau într-o zonă cu rețea suprasolicitată.

Condiții de utilizare

Pentru ca funcția să funcționeze, ambele telefoane trebuie să îndeplinească anumite condiții: să aibă cartelă SIM introdusă și cont Xiaomi activ, să fie conectate prin Bluetooth și să aibă funcția „Offline Communication” activată și să ruleze ultima versiune de HyperOS, actualizată prin OTA update.

Apelurile sunt criptate end-to-end, iar convorbirile sunt permise implicit doar între contacte salvate. Opțional, utilizatorii pot activa apelurile din afara agendei, dar cu riscul de a primi apeluri nedorite. Momentan, funcția permite doar apeluri unu-la-unu, fără suport pentru grupuri.

Funcția a fost inclusă în update-ul de sistem lansat pe 24 septembrie 2025, însă disponibilitatea poate depinde de regiunea software a telefonului. Utilizatorii pot verifica activarea în Setări - Offline Communication.

