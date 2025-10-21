Xiaomi confirmă: ecranul din spate rămâne și va fi îmbunătățit pe următoarea generație de telefoane

FOTO Xiaomi

Trendul ecranelor montate pe spatele telefoanelor pare să prindă, cel puțin pentru Xiaomi. După succesul înregistrat cu modelele Xiaomi 17, 17 Pro și 17 Pro Max, compania a anunțat oficial că va păstra și perfecționa ecranul posterior la următoarea generație de flagship-uri.

Președintele și CEO-ul Xiaomi, Lu Weibing, a declarat că firma va crește investițiile în cercetare și dezvoltare, sugerând că viitorul panou de pe spate ar putea fi mai mare, mai luminos și cu funcții noi, precum traducerea în timp real direct pe ecranul secundar.

Ce oferă noul Xiaomi

Ecranul de pe spatele Xiaomi 17 Pro este un OLED de 2,66 inchi, poziționat lângă camerele foto, și poate afișa imagini de fundal animate, notificări, mesaje rapide și preview-uri pentru selfie-uri. Practic, transformă spatele telefonului într-un spațiu interactiv, similar panourilor exterioare de pe Motorola Razr 60 Ultra sau Samsung Galaxy Z Flip 7, dar aplicat pe un smartphone clasic, non-pliabil.

„Nu vom renunța la această direcție de design. Din contră, vrem să o facem mai utilă”, a spus Lu Weibing într-o postare pe rețeaua Weibo.

Lansarea Xiaomi 17 Pro Max s-a dovedit un adevărat hit: modelul a înregistrat vânzări record în prima zi, iar compania a raportat o creștere de 20% față de anul anterior pe segmentul premium.

