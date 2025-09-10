Xiaomi pregătește marea surpriză: HyperOS 3 vine global pe 24 septembrie, odată cu seria Xiaomi 15T

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 18:55
Xiaomi pregătește marea surpriză: HyperOS 3 vine global pe 24 septembrie, odată cu seria Xiaomi 15T
FOTO Xiaomi

Xiaomi se pregătește de una dintre cele mai mari lansări din ultimii ani. După ce a adus HyperOS 3 în China, compania dă semne clare că actualizarea va fi disponibilă la nivel global pe 24 septembrie, în aceeași zi cu debutul noii serii Xiaomi 15T. Pe contul oficial HyperOS de pe X, teaserul a fost simplu și sugestiv: „Urmează surprize mari... Nu ratați: 24 septembrie!”.

Ce schimbări aduce HyperOS 3

Noua versiune promite un sistem mai rapid și mai eficient. Xiaomi susține o reducere cu 10% a consumului de energie, aplicații care pornesc cu 21% mai repede și un procesor încărcat cu 4% mai puțin. Gamerii primesc și ei vești bune: cadre pe secundă mai fluide cu 15% și latență tactilă redusă cu 9%. În plus, peste 100 de animații au fost optimizate pentru o experiență mai lină.

Dincolo de partea tehnică, HyperOS 3 aduce și noutăți vizuale. Super Island, alternativa Xiaomi la Dynamic Island de la Apple, permite multitasking extins și chiar trei insule simultan. Avem pictograme noi, culori mai vii, o bară de status redesenată și un efect de „sticlă lichidă” inspirat de iOS.

Galeria recunoaște acum fețele animalelor de companie, iar ecranul de blocare devine complet personalizabil cu fundaluri AI, fonturi noi și ceasuri dinamice.

La capitolul ecosistem, HyperOS 3 face pași mari spre integrare: aplicații Android pe macOS, deblocare prin Touch ID și sincronizare completă între dispozitive. Confidențialitatea este și ea consolidată cu autentificare în doi pași și un sistem care permite localizarea telefonului chiar și atunci când este oprit.

