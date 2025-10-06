Xiaomi anunță oficial lista completă de telefoane și tablete care primesc HyperOS 3, sistemul bazat pe Android 16

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 19:37
FOTO Xiaomi

Xiaomi a confirmat oficial lansarea HyperOS 3, noua versiune a interfeței sale bazate pe Android 16, care aduce un design complet regândit, funcții extinse de inteligență artificială și o integrare mai profundă între telefoane, tablete, ceasuri și alte dispozitive inteligente.

Noul sistem promite o experiență unificată și mai fluidă, cu un accent puternic pe eficiență și conectivitate, inclusiv o compatibilitate îmbunătățită cu produsele Apple, precum computerele cu macOS.

Lista de telefoane care primesc HyperOS 3

HyperOS 3 introduce și conceptul vizual Xiaomi HyperIsland, o interfață minimalistă și curată, inspirată parțial de estetica iOS. Compania spune că sistemul oferă performanțe mai bune, tranziții mai line și un consum de energie redus, datorită optimizărilor interne și utilizării AI pentru managementul resurselor.

Actualizarea va ajunge pe o gamă extinsă de dispozitive. Printre modelele confirmate se numără seriile de top Xiaomi 15, 14, 13 și 12, dar și telefoanele pliabile MIX Flip, precum și gama Redmi Note 14 și 13, alături de modelele Redmi 15, 14C, 13 și 13X. Ecosistemul este completat de telefoanele din gama POCO, inclusiv F7, F6, F5, precum și seriile X7, X6, M7, M6 și C85.

Pe partea de tablete, update-ul va ajunge pe Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 6S Pro 12.4, dar și pe Pad Pro, Pad Mini, precum și modelele Redmi Pad SE 8.7, Pad 2 și Pad 2 Pro, în variantele cu și fără 5G. Totodată, HyperOS 3 va fi disponibil și pe POCO Pad. Ecosistemul wearable este și el vizat, cu Xiaomi Watch S4 (41 mm) și Xiaomi Smart Band 10, în versiunile standard, Glimmer și Ceramic Edition.

Distribuția globală a actualizării începe în octombrie 2025, cu seria Xiaomi 15, urmată de Redmi Note 14, POCO F7 și Xiaomi Pad 7 în luna noiembrie. Restul dispozitivelor eligibile vor primi HyperOS 3 până în decembrie 2025, iar ultimele actualizări vor fi livrate la începutul lui 2026.

