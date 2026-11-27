Xiaomi lucrează la un nou smartphone din seria Redmi, care ar putea combina performanțele unui telefon dedicat jocurilor cu un sistem foto apropiat de cel al modelelor premium. Redmi K100 Ultra ar urma să primească trei camere de 50 MP pe spate, inclusiv una cu zoom optic, potrivit unor informații apărute în China.

Detaliile provin de la Digital Chat Station, un informator cunoscut pentru dezvăluirile despre produsele aflate în dezvoltare. Deocamdată, Xiaomi nu a confirmat oficial specificațiile viitorului telefon.

Cea mai mare schimbare ar putea fi chiar sistemul foto, un capitol la care generația actuală face compromisuri pentru a păstra accentul pe gaming și performanță.

Redmi K90 Ultra, lansat în iunie 2026, dispune de o cameră principală de 50 MP și una ultra-wide de numai 8 MP. Noul model ar urma să îmbunătățească semnificativ această configurație.

Trei camere de 50 MP și un ecran care ar putea depăși generația actuală

Potrivit informațiilor apărute, Redmi K100 Ultra va avea o cameră principală de 50 MP cu un senzor de 1/1,3 inchi, mai mare decât cel de 1/1,55 inchi utilizat pe modelul anterior.

Un senzor mai mare poate capta mai multă lumină, ceea ce ar putea contribui la obținerea unor fotografii mai bune, în special seara sau în spațiile slab iluminate.

O altă noutate ar fi introducerea unei camere teleobiectiv de tip periscop, cu zoom optic de aproximativ 3x. Aceasta ar permite fotografierea subiectelor aflate la distanță fără pierderile de calitate asociate măririi digitale.

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Și camera frontală ar putea primi un upgrade, de la 20 MP la 32 MP.

Xiaomi ar pregăti schimbări și pentru ecran, difuzoare și sistemul de vibrații. Actualul Redmi K90 Ultra are deja un panou AMOLED cu rată de reîmprospătare de 165 Hz și luminozitate HDR maximă declarată de 9.500 de niți.

Viitorul dispozitiv ar putea primi cel mai avansat ecran utilizat până acum pe un telefon Redmi, însă specificațiile exacte nu au fost dezvăluite.

Seria Ultra se remarcă și prin soluțiile dedicate răcirii. Redmi K90 Ultra include un ventilator fizic integrat în carcasă, conceput pentru sesiunile lungi de gaming.

Rămâne neclar dacă succesorul va păstra aceeași soluție. De asemenea, nu există încă informații oficiale despre preț sau data lansării.

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