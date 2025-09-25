Xiaomi 15T Pro, prezentat oficial. Gigantul tech a pregătit un telefon de top și o avalanșă de gadgeturi inteligente

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 21:01
235 citiri
Xiaomi 15T Pro, prezentat oficial. Gigantul tech a pregătit un telefon de top și o avalanșă de gadgeturi inteligente
FOTO Xiaomi

Evenimentul Xiaomi desfășurat la Munchen a adus în prim-plan noul Xiaomi 15T Pro, un flagship care promite să concureze direct cu cele mai puternice telefoane ale momentului. Însă surprizele nu s-au oprit aici: producătorul chinez a prezentat și o serie de dispozitive smart care completează ecosistemul AIoT, de la ceasuri și brățări, până la aspiratoare robot și televizoare premium.

Xiaomi 15T Pro: procesor de top și cameră de 50 MP

Noul 15T Pro este echipat cu procesorul Snapdragon 8 Elite, un ecran AMOLED de 6,7 inci cu rată de reîmprospătare de 144 Hz și o baterie generoasă de 5.400 mAh, compatibilă cu încărcarea rapidă de 120W. Pe partea foto, Xiaomi mizează pe o cameră principală de 50 MP cu stabilizare optică și doi senzori secundari de 50 MP și 12 MP, susținuți de tehnologia Light Fusion 900 pentru imagini mai clare și mai detaliate.

Ecosistemul Xiaomi: ceasuri, căști și electrocasnice smart

Alături de flagship, compania a dezvăluit mai multe gadgeturi menite să transforme experiența utilizatorilor:

- Xiaomi Watch S4 – un smartwatch elegant, cu ecran AMOLED luminos și monitorizare avansată a sănătății, inclusiv într-o ediție premium Sunset Gold.

- Smart Band 10 Glimmer Edition – brățară de fitness cu peste 150 de moduri sportive și autonomie de până la 21 de zile, care poate fi purtată și ca accesoriu fashion, sub formă de pandantiv sau breloc.

- Xiaomi Open Wear Stereo Pro – căști open-fit cu sunet Hi-Res și autonomie de până la 45 de ore.

- Xiaomi Robot Vacuum 5 și 5 Pro – aspiratoare robot cu putere mare de aspirare și AI pentru recunoașterea obstacolelor.

- Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 – televizoare cu tehnologie QD-Mini LED și suport Dolby Vision, pentru o experiență de cinema acasă.

- Xiaomi Smart Camera C701 – cameră de securitate 4K cu detecție bazată pe AI.

Xiaomi își va prezenta oficial seria Xiaomi 17 în trei zile. Ce se așteaptă de la noile flaghship-uri ale companiei
Xiaomi își va prezenta oficial seria Xiaomi 17 în trei zile. Ce se așteaptă de la noile flaghship-uri ale companiei
Pe 25 septembrie, compania chineză va prezenta oficial seria Xiaomi 17, împreună cu noile tablete Pad 8. Deși seria 16 a fost sărită complet, Xiaomi vine acum cu o surpriză: pentru prima...
Moto Edge lansează unul dintre cele mai noi telefoane: „Incredibil de subțire și incredibil de rezistent”
Moto Edge lansează unul dintre cele mai noi telefoane: „Incredibil de subțire și incredibil de rezistent”
Motorola pregătește lansarea oficială a noului Edge 70, iar primele imagini „scăpate” pe X de celebrul leaker Evan Blass confirmă un design surprinzător. Spre deosebire de randările 3D...
#tehnologie, #smartphone, #Xiaomi , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dennis Man a primit vestea! Decizia luata de PSV, dupa ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
Adevarul.ro
Trei tinere au fost mutilate, violate si ucise cu o cruzime greu de imaginat, in direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
DigiSport.ro
Dennis Man a primit vestea! Decizia luata de PSV, dupa ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Xiaomi 15T Pro, prezentat oficial. Gigantul tech a pregătit un telefon de top și o avalanșă de gadgeturi inteligente
  2. Ministru din cabinetul Bolojan, dezvăluiri despre cum s-a ajuns la deficitul uriaș. "S-a mimat undeva în decembrie 2024, cu pachetul acela heirupistic"
  3. iPhone 17 Pro Max versus Samsung Galaxy S25 Ultra: aluminiu sau titan, care rezistă mai bine? VIDEO
  4. Vești bune pentru șoferi. Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri VIDEO
  5. Serviciul de emitere rovinietă și peaj prin SMS va funcționa vineri cu întreruperi. Anunțul făcut de CNAIR
  6. Asistentul Claude va fi disponibil în ecosistemul Microsoft 365. De ce e importantă mișcarea
  7. Huawei ia fața Samsung: cum a ajuns compania chineză liderul global al telefoanelor pliabile
  8. Găzduire Web în România: Avantajele unui serviciu de Web Hosting de calitate
  9. Tâmplărie PVC: o investiție durabilă în izolare termică și fonică
  10. BCE: Creșterea cheltuielilor pentru înarmare în Europa ar putea contribui la creșterea economică, dar ar accelera și inflația

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!