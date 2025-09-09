Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Xiaomi lansează periuța de dinți inteligentă cu autonomie record: șase luni la o singură încărcare

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 18:30
FOTO Xiaomi

Xiaomi a lansat o periuță de dinți electrică inteligentă, capabilă să funcționeze chiar și șase luni cu o singură încărcare. Noul model, numit Mija Servo-Sonic Electric Toothbrush Pro, a fost lansat recent în China și reușește să aducă tehnologii de top la un preț care pornește de la doar 35 de euro.

La exterior pare o periuță obișnuită, însă în interior ascunde funcții întâlnite, de obicei, pe modele premium. Motorul servo-sonic promite o curățare de trei ori mai eficientă față de generațiile anterioare, iar giroscopul pe 6 axe analizează forma dinților pentru a adapta mișcările periuței.

Tehnologie premium la un preț accesibil

Unul dintre detaliile care atrag atenția este ecranul LCD încorporat. Acesta afișează un cronometru pentru cele două minute recomandate de stomatologi, dar și rapoarte despre cât de bine ai reușit să îți cureți dinții sau când este momentul să schimbi capul periuței. Senzorii integrați detectează presiunea aplicată pe gingii și reduc automat intensitatea atunci când riști să apeși prea tare.

Conectată la aplicația Xiaomi, periuța oferă statistici detaliate după fiecare utilizare – de la zonele în care ai insistat prea mult sau prea puțin, până la analiza riscului de placă dentară. Are mod de blocare pentru transport, rezistență la apă IPX8 și memorează ultimele setări folosite. Bateria rezistă până la 180 de zile în modul „soft” sau 100 de zile în modul standard și se încarcă rapid prin USB-C – o singură încărcare de două minute fiind suficientă pentru o periere completă.

Momentan, Mija Servo-Sonic Electric Toothbrush Pro nu este disponibilă oficial în Europa, dar cei interesați o pot comanda din magazinele chinezești care fac livrări internaționale.

