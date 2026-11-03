Poco X9 Pro Max ar putea veni cu un ecran uriaș de 7 inci și baterie de 10.000 mAh. Ce pregătește Xiaomi

Poco X9 Pro Max se pregătește să fie unul dintre cele mai mari telefoane ale viitoarei game Xiaomi. Primele informații vorbesc despre un ecran de 7 inci, margini extrem de subțiri și o baterie care ar putea ajunge la 10.000 mAh.

Modelul ar urma să fie versiunea internațională a Redmi Turbo 6 Max, telefon pregătit inițial pentru piața din China. În Europa, acesta este așteptat sub numele Poco X9 Pro Max.

Cea mai interesantă parte este ecranul. Potrivit informațiilor apărute până acum, telefonul ar urma să folosească un panou plat de 7 inci, cu rezoluție 2K și rată de refresh de până la 185 Hz.

Marginile ar putea avea mai puțin de un milimetru pe toate cele patru laturi, ceea ce ar face ca partea frontală să fie ocupată aproape complet de display.

Xiaomi ar folosi o tehnologie specială pentru marginile foarte subțiri

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Pentru reducerea ramelor ar urma să fie folosit procesul LIPO, prescurtare de la Low-Injection Pressure Overmolding. Pe scurt, tehnologia permite micșorarea marginii din partea de jos a ecranului și obținerea unor rame mai uniforme în jurul întregului panou.

Display-ul ar mai oferi luminozitate ridicată și suport pentru spațiul de culoare BT.2020. Deocamdată nu există însă informații clare despre luminozitatea maximă sau alte detalii ale panoului.

Restul specificațiilor sunt încă la nivel de zvon. Poco X9 Pro Max ar putea folosi procesorul MediaTek Dimensity 9500s și o baterie de 10.000 mAh. Se mai vorbește despre o ramă metalică, protecție IP68 sau IP69 și un sistem cu două camere pe spate.

Dacă aceste informații se confirmă, telefonul ar pune accent mai ales pe ecran, autonomie și performanță, mai degrabă decât pe un sistem foto foarte complex.

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