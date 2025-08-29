Xiaomi face un upgrade sistemului de operare. HyperOS 3 aduce Super Island și un ecosistem mai inteligent

Xiaomi a prezentat oficial HyperOS 3, o actualizare majoră care marchează un pas strategic spre un ecosistem mai fluid și mai sigur. Noua versiune vine cu funcția vedetă numită Super Island, dar și cu o serie de optimizări gândite pentru productivitate, colaborare între platforme și protecția datelor.

Super Island este elementul care atrage atenția din primul moment. Concepută ca o interfață interactivă, funcția permite utilizatorului să vizualizeze și să gestioneze mai multe aplicații în același timp, fiecare „insulă” fiind un flux de lucru separat. Navigarea între sarcini se face prin gesturi rapide, iar instrumentele apar instantaneu sub forma unor ferestre pop-up.

Un sistem mai vizual, mai conectat și mai sigur

Dincolo de multitasking, Xiaomi a pus accent pe experiența vizuală și conectivitatea între dispozitive. Imaginile generate cu ajutorul inteligenței artificiale, un ecran de blocare modernizat și iconuri mai clare creează un spațiu de lucru aerisit. Albumele foto au fost reproiectate pentru a include sortare inteligentă și recunoașterea automată a animalelor de companie, iar transferurile de fișiere mari pot fi realizate acum prin simplu copy-paste, inclusiv între iPhone și telefoane Xiaomi.

Integrarea multiplatformă este mai evidentă ca oricând. Documente, mesaje și aplicații pot fi accesate pe smartphone, laptop sau tabletă, iar modul oglindă și sincronizarea bidirecțională reduc nevoia de a trece constant de pe un dispozitiv pe altul. În plus, asistentul AI Xiaoai a fost reproiectat pentru a răspunde mai rapid și pentru a sugera acțiuni inteligente în funcție de context.

