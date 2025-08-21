Xiaomi retrage suportul pentru mai multe modele: telefoane populare intră la „End of Life”

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 21 August 2025, ora 19:58
214 citiri
Model de telefon Xiaomi FOTO / Xiaomi

Începând cu august 2025, Xiaomi a oficializat închiderea capitolului pentru o serie de telefoane din gamele Redmi, POCO și Xiaomi. Aceste modele, odată foarte căutate, nu vor mai beneficia de actualizări software, ceea ce le trece în categoria End of Life (EOL).

Printre dispozitivele vizate se numără Xiaomi 11T, 11T Pro și 11 Lite 5G NE, dar și modele mai accesibile precum Redmi A1, A1+, Redmi 11 Prime 4G, POCO M5 și C50. Lansate între 2021 și 2023, acestea au primit upgrade-uri consistente, inclusiv trecerea la HyperOS 1 și, în unele cazuri, la HyperOS 2 bazat pe Android 14.

Intrarea în EOL presupune că telefoanele nu vor primi HyperOS 3 sau versiunile viitoare de Android, ceea ce le expune la riscuri de securitate și la posibile incompatibilități cu aplicațiile noi. Specialiștii recomandă utilizatorilor care dețin aceste modele să ia în calcul o tranziție către dispozitive mai recente, precum seria Xiaomi 15, care promite suport extins și funcții AI integrate.

Decizia vine odată cu planul Xiaomi de a concentra resursele pe dezvoltarea HyperOS 3, construit pe Android 16, și pe optimizarea experienței pentru modelele lansate începând cu 2024.

