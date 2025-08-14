Xiaomi pregătește o schimbare majoră pentru seria 16: camere noi, baterii mai mari și un procesor de top

Noua gamă Xiaomi 16 promite să aducă una dintre cele mai importante evoluții din istoria companiei, atât în materie de performanță, cât și de fotografie. Anul acesta, în loc de trei modele, seria ar putea include patru: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro, Xiaomi 16 Pro Max și, ceva mai târziu, vârful de gamă foto, Xiaomi 16 Ultra. Lansarea oficială este așteptată după debutul noului procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, programat pentru luna viitoare.

Modelele Xiaomi 16 și Xiaomi 16 Pro vor beneficia de cel mai mare salt generațional la nivelul camerelor foto din istoria brandului. După ani în care au folosit același senzor frontal de 32 MP, compania ar urma să treacă la un nou modul de 50 MP, cu câmp vizual mai larg, autofocus și suport pentru filmare 4K la 60 FPS.

Ce aduce în plus varianta Pro

Xiaomi 16 Pro ar urma să fie echipat cu un senzor principal de 1/1,3 inch cu gamă dinamică ultra-înaltă, în timp ce modelul standard va folosi un senzor de dimensiuni similare, dar fără această caracteristică avansată. Ambele vor include senzori ToF cu algoritmi Leica îmbunătățiți, însă doar varianta Pro ar putea integra o cameră teleobiectiv periscop.

Pe lângă îmbunătățirile foto, se vehiculează și schimbări importante la autonomie. Zvonuri anterioare indică faptul că Xiaomi 16 de bază ar putea primi o baterie masivă de 7.000 mAh.

Ads