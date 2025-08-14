Xiaomi pregătește o schimbare majoră pentru seria 16: camere noi, baterii mai mari și un procesor de top

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 14 August 2025, ora 22:02
69 citiri
Xiaomi pregătește o schimbare majoră pentru seria 16: camere noi, baterii mai mari și un procesor de top
FOTO Unsplash

Noua gamă Xiaomi 16 promite să aducă una dintre cele mai importante evoluții din istoria companiei, atât în materie de performanță, cât și de fotografie. Anul acesta, în loc de trei modele, seria ar putea include patru: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro, Xiaomi 16 Pro Max și, ceva mai târziu, vârful de gamă foto, Xiaomi 16 Ultra. Lansarea oficială este așteptată după debutul noului procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, programat pentru luna viitoare.

Modelele Xiaomi 16 și Xiaomi 16 Pro vor beneficia de cel mai mare salt generațional la nivelul camerelor foto din istoria brandului. După ani în care au folosit același senzor frontal de 32 MP, compania ar urma să treacă la un nou modul de 50 MP, cu câmp vizual mai larg, autofocus și suport pentru filmare 4K la 60 FPS.

Ce aduce în plus varianta Pro

Xiaomi 16 Pro ar urma să fie echipat cu un senzor principal de 1/1,3 inch cu gamă dinamică ultra-înaltă, în timp ce modelul standard va folosi un senzor de dimensiuni similare, dar fără această caracteristică avansată. Ambele vor include senzori ToF cu algoritmi Leica îmbunătățiți, însă doar varianta Pro ar putea integra o cameră teleobiectiv periscop.

Pe lângă îmbunătățirile foto, se vehiculează și schimbări importante la autonomie. Zvonuri anterioare indică faptul că Xiaomi 16 de bază ar putea primi o baterie masivă de 7.000 mAh.

HUAWEI Pura 80 Ultra a obținut cel mai mare scor general din istoria DXOMARK. Dispozitivul se va lansa în curând și în România
HUAWEI Pura 80 Ultra a obținut cel mai mare scor general din istoria DXOMARK. Dispozitivul se va lansa în curând și în România
HUAWEI Pura 80 Ultra, smartphone care se va lansa în curând și pe piața din România, ocupă primul loc pe podiumul global al imagisticii. A obținut cel mai mare scor general din istoria...
Galaxy S25 FE: Noul „telefon pentru toți”. Cu ce specificații poate veni noul dispozitiv al celor de la Samsung
Galaxy S25 FE: Noul „telefon pentru toți”. Cu ce specificații poate veni noul dispozitiv al celor de la Samsung
Samsung se pregătește să adauge încă un model în familia S25, iar Galaxy S25 FE promite să fie varianta mai prietenoasă la preț, dar cu experiența apropiată de cea a modelelor premium....
#tehnologie, #smartphone, #Xiaomi , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Pensia pe care statul roman o plateste unui cetatean care a lucrat doar o zi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cele mai bune smartwatch-uri raport calitate-preț pe care poți să le cumperi în România
  2. Xiaomi pregătește o schimbare majoră pentru seria 16: camere noi, baterii mai mari și un procesor de top
  3. Microsoft vede sfârșitul mouse-ului și tastaturii: viitorul Windows va fi controlat prin voce și AI
  4. Peste 50.000 de utilizatori acuză YouTube că noul sistem adăugat este, de fapt, un spionaj AI. Despre ce este vorba
  5. O husă dezvăluie secretul iPhone 17 Pro înaintea evenimentului Apple. Ce design va avea noul smartphone
  6. Regula care a golit site-urile pentru adulți și a împins utilizatorii spre zone periculoase ale internetului
  7. Ministerul Justiţiei modifică Legea insolvenţei. Măsurile drastice anunțate de instituție
  8. Comisarii Gărzii de Mediu vor avea bodycam și drone ca să intervină ”mai rapid și mai eficient”. ”Legea se aplică fără excepţii”, susține ministra Mediului
  9. Elon Musk își duce proiectul la următorul nivel. Tesla își transformă bordul în spectacol vizual și aduce realismul jocurilor video în mașină
  10. My Cosmopolis, aplicația care schimbă viața a 17.000 de oameni

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...