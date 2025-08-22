YouTube lasă gratuit o funcție cerută de ani de zile

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 22 August 2025, ora 20:09
544 citiri
YouTube lasă gratuit o funcție cerută de ani de zile
YouTube Foto: Pixabay

YouTube face un pas neașteptat către utilizatorii care nu plătesc abonament Premium și începe să testeze o opțiune mult dorită: posibilitatea de a descărca videoclipuri direct pe telefon, pentru a fi vizionate offline. Este pentru prima dată când platforma oferă această facilitate gratuit, chiar dacă în formă limitată.

Primele semne au apărut pe Reddit, unde mai mulți utilizatori au observat apariția butonului „Download”, deși nu aveau nici Premium, nici Premium Lite. Funcția se dovedește extrem de practică mai ales în călătorii, atunci când internetul lipsește sau semnalul e slab. Astfel, oricine se poate pregăti înainte de un drum lung cu câteva clipuri salvate direct pe telefon.

Diferența față de abonații Premium rămâne însă evidentă. În timp ce aceștia pot salva conținut la calitate HD și Full HD, utilizatorii free primesc acces doar la rezoluțiile minime: 144p și 360p. Dacă prima variantă sacrifică aproape complet detaliile, a doua reușește totuși să ofere o vizionare decentă pe ecranul mic al unui smartphone.

