YouTube schimbă fața aplicației, dar noul design testează răbdarea utilizatorilor

YouTube pregătește o transformare vizuală a aplicației sale mobile, iar primele teste deja au împărțit comunitatea în două tabere. Noua interfață promite un look mai aerisit și mai centrat pe conținut, dar nu toată lumea e încântată de direcția aleasă.

Cea mai mare schimbare se vede pe pagina de vizionare a clipurilor: fotografia de profil a canalului devine mai mare și apare lângă titlu, iar numele tradițional al canalului dispare, fiind înlocuit cu @username. Butoanele pentru like, dislike, share, download și subscribe și-au pierdut etichetele text, rămânând doar iconițele, iar clopoțelul pentru notificări a fost mutat primul în listă.

Shorts mai compacte, reacții împărțite

Nici secțiunea de Shorts nu scapă de modificări: butoanele sunt acum mai mici, lucru pe care unii îl văd drept un pas spre un design modern, dar alții îl consideră incomod și mai greu de folosit. În general, fanii minimalismului apreciază noul stil, în timp ce criticii îl descriu drept „înghesuit” și mai puțin intuitiv, mai ales pentru cei care se bazau pe numele canalului atunci când decideau ce să urmărească.

Deocamdată, interfața este disponibilă doar pentru un grup restrâns de utilizatori, în fază de test, iar YouTube colectează feedback înainte de a lua decizia finală privind lansarea globală.

