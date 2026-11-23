Google a decis să extindă beneficiile oferite abonaților Google AI Ultra, cel mai scump pachet de inteligență artificială al companiei. În locul abonamentului individual YouTube Premium, utilizatorii primesc acum varianta Family, care permite accesul pentru până la șase persoane, fără niciun cost suplimentar.

Schimbarea este disponibilă și în România și se aplică atât abonaților existenți, cât și celor care aleg acum Google AI Ultra. Trecerea la varianta Family se face automat, în cazul utilizatorilor eligibili.

Practic, titularul abonamentului poate oferi acces la YouTube Premium și altor cinci membri ai familiei. Fiecare persoană își folosește propriul cont Google, cu istoricul de vizionare, recomandările și abonările păstrate separat.

Beneficiile sunt aceleași ca în cazul unui abonament YouTube Premium obișnuit: videoclipuri fără reclame, posibilitatea de a descărca materiale pentru vizionare offline, redare în fundal și acces la YouTube Music Premium.

Noua ofertă poate fi avantajoasă mai ales pentru familiile care plătesc deja separat pentru YouTube Premium și folosesc în același timp serviciile de inteligență artificială Google.

Cât costă Google AI Ultra în România și ce trebuie să știe abonații

Google AI Ultra este disponibil în România în două variante. Pachetul Ultra 5x costă 499,99 lei pe lună și include 20 TB de stocare, în timp ce Ultra 20x ajunge la 1.099,99 lei lunar și oferă 30 TB.

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Ambele abonamente includ acum YouTube Premium Family, dar diferă prin limitele de utilizare ale instrumentelor de inteligență artificială.

Spațiul de stocare poate fi folosit în Google Drive, Gmail și Google Foto, iar utilizatorii beneficiază și de acces extins la Gemini și la instrumentele Google pentru generarea de conținut.

Pentru comparație, un abonament YouTube Premium Family cumpărat separat costă 62 de lei pe lună în România. Asta înseamnă 744 de lei pe an, sumă pe care o familie care plătește deja Google AI Ultra ar putea să o economisească.

Există însă câteva condiții. Persoana care deține abonamentul AI Ultra trebuie să fie și administratorul grupului de familie Google. În plus, membrii grupului trebuie să locuiască la aceeași adresă, conform regulilor serviciului.

Google atrage atenția și asupra unei situații care ar putea genera costuri inutile. Dacă un utilizator plătește deja separat pentru YouTube Premium, activarea beneficiului inclus în AI Ultra nu înseamnă automat și anularea abonamentului anterior.

Pentru a evita facturarea dublă, abonamentul separat trebuie verificat și, dacă este cazul, anulat din secțiunea „Achiziții și abonamente” a YouTube.

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