YouTube schimbă calitatea videoclipurilor fără să întrebe. AI-ul care „înfrumusețează” short-urile stârnește controverse

Dacă ți s-a părut că un clip short încărcat recent arată mai bine peste noapte, nu e doar o impresie. YouTube testează o nouă funcție bazată pe inteligență artificială, care aplică automat filtre de îmbunătățire a imaginii, eliminare de zgomot și reducere a blurului.

Confirmarea vine chiar de la YouTube Liaison, un reprezentant oficial al platformei.

La prima vedere, ideea pare utilă. Mulți creatori lucrează cu materiale la rezoluții mici și nu au cunoștințele necesare pentru a le optimiza. O funcție integrată direct în YouTube Studio, alimentată de AI, ar putea simplifica munca și ar ridica nivelul general al conținutului. Problema este că modificările sunt aplicate fără a cere acordul celor care postează, ceea ce a declanșat un val de critici din partea comunității.

Nemulțumirea nu vine doar din lipsa de transparență, ci și din modul în care schimbarea a fost comunicată. YouTube a preferat să vorbească despre „machine learning tradițional”, evitând să menționeze direct generative AI, deși procesul este similar cu tehnologiile de upscaling deja cunoscute, precum DLSS sau FSR.

Rezultatul? Un efect vizual care, pentru unii utilizatori, aduce mai degrabă a pictură pe pânză decât o imagine realistă. Iar pentru creatori, senzația că videoclipurile lor sunt „pictate” de un algoritm, fără să fi dat consimțământul, nu este una plăcută.

