Autor: Vlad Ionescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 22:55
YouTube și-a schimbat interfața. Noul player video și pictograme redesenate aduc o experiență mai clară și mai modernă
YouTube lansează cea mai amplă actualizare vizuală din ultimii ani pentru aplicația mobilă, aducând un design nou al interfeței pe Android, deja testat anterior cu utilizatorii YouTube Premium.

Actualizarea vizează atât pictogramele și meniurile aplicației, cât și playerul video, care primește un aspect complet modernizat și mai apropiat de experiența oferită pe televizoare smart.

Player video reproiectat

Noua interfață a playerului introduce butoane mai mari, rotunjite și o bară de navigare transparentă, care oferă un look curat și minimalist. În modul landscape, butoanele „Up/Down”, „Comment”, „Save”, „Share” și „Overflow” sunt grupate într-un container în formă de pilulă poziționat în colțul din stânga jos.

De cealaltă parte, în dreapta jos, apare un nou buton „More videos”, care afișează recomandări imediat ce redarea este oprită. Fundalul ecranului nu mai devine automat întunecat, oferind o tranziție mai lină între vizionare și navigare.

O altă noutate este animația actualizată pentru gestul de dublu-tap, folosit pentru a sări înainte sau înapoi în videoclip, acum mai fluidă și mai puțin intruzivă, astfel încât să nu distragă atenția în timpul vizionării.

Actualizarea aduce și noi efecte vizuale pentru interacțiunile utilizatorului. Butonul Like se poate anima diferit în funcție de conținutul videoclipului, de exemplu, o notă muzicală animată la clipurile muzicale sau o scânteie la videoclipurile de gaming.

De asemenea, salvarea unui clip într-un playlist este acum însoțită de o animație dedicată, iar listele de redare primesc coperți generate automat din imaginile clipurilor incluse. Secțiunea de comentarii primește, la rândul ei, o transformare importantă: comentariile sunt afișate acum sub forma unor fire de conversație (threaded design), facilitând urmărirea răspunsurilor și conversațiilor între utilizatori.

Noua interfață și setul complet de actualizări sunt disponibile începând cu versiunea YouTube 20.42 (sau mai nouă) pentru Android și iOS.

