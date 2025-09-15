YouTube face un pas uriaș spre globalizare. Ce face funcția de dublare automată a coloanei sonore

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 19:11
507 citiri
YouTube face un pas uriaș spre globalizare. Ce face funcția de dublare automată a coloanei sonore
FOTO Unsplash

Funcția de dublare automată a coloanei sonore, testată până acum doar cu câțiva creatori selectați, devine disponibilă pentru toată lumea. Noua opțiune le permite autorilor să-și traducă instantaneu clipurile în mai multe limbi, crescând astfel șansele de a ajunge la o audiență internațională.

La încărcarea unui videoclip, sistemul detectează limba vorbită și generează automat piste audio în limbile selectate de creator. Utilizatorii care folosesc YouTube în acea limbă vor auzi direct coloana sonoră tradusă, dar pot comuta oricând la varianta originală, dacă preferă.

Cum funcționează dublarea cu AI

Noua tehnologie este construită pe baza modelelor Gemini, aceleași folosite de Google și pentru traducerea apelurilor de voce pe telefoanele Pixel 10. Spre deosebire de subtitrările automate, această funcționalitate creează o coloană sonoră complet nouă, cu dialog tradus și sincronizat pe durata originală a clipului.

În prezent, sistemul poate transforma videoclipurile din engleză în opt limbi de circulație internațională: franceză, germană, hindi, indoneziană, italiană, japoneză, portugheză și spaniolă. Pe viitor, lista va fi extinsă și pentru creatori care nu vorbesc engleză nativ, deschizând astfel oportunități pentru un public și mai divers.

Rămâne de văzut dacă Google va merge la fel de departe ca Meta, care pe Facebook și Instagram a integrat și sincronizarea mimicii faciale pentru o experiență mai realistă. Deocamdată, YouTube lasă expresivitatea vizuală neatinsă, creatorii fiind sfătuiți să verifice atent materialele dublate înainte de publicare pentru a evita surprize neplăcute.

Sfârșit de eră pentru fanii Android. Una dintre cele mai populare aplicații de personalizare se închide
Sfârșit de eră pentru fanii Android. Una dintre cele mai populare aplicații de personalizare se închide
Sfârșit de eră pentru fanii Android: Nova Launcher, una dintre cele mai populare aplicații de personalizare a telefoanelor, își închide porțile după mai bine de un deceniu de dezvoltare...
Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung
Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung
Apple își întărește poziția de lider global în industria smartphone, conform celui mai recent raport Counterpoint Research „Top 10 Best Sellers”. Compania americană a reușit să urce...
#tehnologie, #YouTube, #aplicatii , #Youtube
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Premiera. Trump afirma ca "Rusia este stat agresor" in razboiul din Ucraina
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung
  2. Florin Cîțu, despre plafonarea prețului la alimente: "Cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum"
  3. Samsung nu mai are răbdare: One UI 8 ar putea sosi mai repede decât era așteptat. Pe ce telefoane va ajunge prima oara?
  4. Apple Air sau Samsung S25 Edge: Două telefoane pentru două tipuri de utilizatori. Cu ce avantaje vine fiecare dintre cele mai slim telefoane apărute
  5. PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE
  6. Samsung pregătește cea mai mare confuzie din istoria seriei Galaxy: modelul „Pro” ar putea fi doar cu numele
  7. O politică fiscală ineficientă poate agrava contrabanda cu tutun în UE
  8. Noutăți GoBots: Automatizările aduc economii de +1,9 mil. euro lunar în magazinele Gomag
  9. YouTube face un pas uriaș spre globalizare. Ce face funcția de dublare automată a coloanei sonore
  10. Xiaomi sare peste o generație și atacă direct iPhone 17: telefoanele care vin cu baterii uriașe și camere de 50 MP

Ultimele emisiuni

Acum 22 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 129 - Rușii râd de noi!