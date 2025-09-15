YouTube face un pas uriaș spre globalizare. Ce face funcția de dublare automată a coloanei sonore

Funcția de dublare automată a coloanei sonore, testată până acum doar cu câțiva creatori selectați, devine disponibilă pentru toată lumea. Noua opțiune le permite autorilor să-și traducă instantaneu clipurile în mai multe limbi, crescând astfel șansele de a ajunge la o audiență internațională.

La încărcarea unui videoclip, sistemul detectează limba vorbită și generează automat piste audio în limbile selectate de creator. Utilizatorii care folosesc YouTube în acea limbă vor auzi direct coloana sonoră tradusă, dar pot comuta oricând la varianta originală, dacă preferă.

Cum funcționează dublarea cu AI

Noua tehnologie este construită pe baza modelelor Gemini, aceleași folosite de Google și pentru traducerea apelurilor de voce pe telefoanele Pixel 10. Spre deosebire de subtitrările automate, această funcționalitate creează o coloană sonoră complet nouă, cu dialog tradus și sincronizat pe durata originală a clipului.

În prezent, sistemul poate transforma videoclipurile din engleză în opt limbi de circulație internațională: franceză, germană, hindi, indoneziană, italiană, japoneză, portugheză și spaniolă. Pe viitor, lista va fi extinsă și pentru creatori care nu vorbesc engleză nativ, deschizând astfel oportunități pentru un public și mai divers.

Rămâne de văzut dacă Google va merge la fel de departe ca Meta, care pe Facebook și Instagram a integrat și sincronizarea mimicii faciale pentru o experiență mai realistă. Deocamdată, YouTube lasă expresivitatea vizuală neatinsă, creatorii fiind sfătuiți să verifice atent materialele dublate înainte de publicare pentru a evita surprize neplăcute.

