YouTube Premium dă lovitura: blocări pentru cei care „trișează” la abonamentele de familie

Dacă până acum YouTube Premium Family părea cea mai bună soluție pentru a scăpa de reclame și a împărți costurile cu prietenii, compania schimbă regulile jocului. Google a început să trimită notificări utilizatorilor care folosesc abonamente de familie fără să locuiască sub același acoperiș, avertizând că accesul lor la serviciu va fi întrerupt.

În mesajele trimise pe e-mail, YouTube anunță că un plan de familie este valabil doar pentru membrii din aceeași gospodărie cu administratorul contului. În caz contrar, abonamentul intră „pe pauză” în 14 zile, iar utilizatorii pierd avantajele Premium – adio redare în fundal, YouTube Music și, cel mai important, adio experiență fără reclame.

Cum funcționează noua verificare

Platforma a introdus un sistem de check-in lunar, prin care verifică dacă toți membrii se conectează la aceeași adresă. Asta înseamnă, de obicei, folosirea aceleași rețele Wi-Fi sau prezența periodică în locația declarată. Practic, Google poate detecta rapid dacă faci parte dintr-o familie reală sau doar dintr-un „club de prieteni” cu abonament comun.

Deocamdată, măsura se aplică utilizatorilor din SUA, însă precedentul arată că schimbarea va fi extinsă și în alte regiuni, inclusiv România. Totuși, pentru cei care cred că au fost sancționați pe nedrept, există un formular de contestație inclus chiar în mesajul oficial.

Ads