YouTube Premium Lite a ajuns și în România: 17 lei pe lună pentru… reclame „mai puține"

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 19:28
YouTube Premium Lite a ajuns și în România: 17 lei pe lună pentru… reclame „mai puține”
Google încearcă o strategie nouă pe piața locală și lansează YouTube Premium Lite, un abonament mai ieftin decât varianta completă, dar care vine cu multe limitări. Serviciul a fost introdus în primăvara acestui an în câteva țări europene și acum poate fi testat și de utilizatorii români, cu prima lună gratuită.

Pentru 17 lei pe lună, planul promite reducerea numărului de reclame în timpul vizionării. Totuși, nu toate categoriile scapă de întreruperi: clipurile muzicale și formatul Shorts, adică tocmai zonele cele mai populare de pe platformă, vor afișa în continuare publicitate, doar că „mai rar”. În schimb, conținutul de tip gaming, știri, beauty sau modă ar urma să fie vizionat fără reclame.

Ce NU primești față de YouTube Premium

Atenție însă: Lite nu este o variantă completă, ci doar o versiune „minimă” a abonamentului Premium. Nu include YouTube Music Premium, nu îți permite să descarci clipuri pentru vizionare offline și nici nu oferă redare în fundal pe telefon atunci când folosești alte aplicații. Cu alte cuvinte, pentru muzică fără reclame și toate funcțiile extra, singura opțiune rămâne abonamentul Premium standard, mai scump, dar complet.

Google poziționează acest produs pentru utilizatorii care vor doar să scape (parțial) de reclame, fără să plătească prețul întreg. Criticii spun însă că diferența de cost nu este suficient de mare ca să justifice lipsa funcțiilor esențiale.

