YouTube se apropie și mai mult de TikTok. Ce decizie a luat gigantul tech

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 29 August 2025, ora 20:01

YouTube lansează o funcție care aduce platforma mai aproape de stilul deja consacrat de TikTok. Creatorii de conținut vor putea primi „cadouri” digitale de la fanii lor, un nou mod de a-și suplimenta veniturile și de a menține interacțiunea în timpul transmisiunilor live.

Noua opțiune este disponibilă, deocamdată, doar pentru utilizatorii din Statele Unite care transmit live pe verticală de pe telefonul mobil. Cadourile trimise apar sub forma unor animații interactive și sunt cumpărate de spectatori cu monede virtuale numite Jewels. În partea cealaltă, creatorii le transformă în Rubies (rubine), care pot fi convertite în bani reali, la o rată de 100 rubine pentru 1 dolar.

Gift Goals, o miză în plus pentru comunitate

Pe lângă cadourile digitale, YouTube introduce și „Gift Goals”, o extensie a sistemului Super Chat. Astfel, creatorii pot seta obiective publice – de exemplu, câte mesaje plătite sau cadouri digitale doresc să primească într-un live – iar comunitatea este încurajată să contribuie pentru a atinge ținta. Când obiectivul este realizat, creatorul poate marca momentul printr-un gest de celebrare anunțat în prealabil, ceea ce transformă experiența într-una mai interactivă.

Chiar dacă aceste funcții sunt gândite să crească implicarea publicului, regulile stricte ale YouTube privind nuditatea și conținutul interzis rămân în vigoare, diferențiindu-se de rivali precum TikTok, unde politica de moderare este considerată mai relaxată.

