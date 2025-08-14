Peste 50.000 de utilizatori acuză YouTube că noul sistem adăugat este, de fapt, un spionaj AI. Despre ce este vorba

Începând de astăzi, utilizatorii din Statele Unite vor vedea primele schimbări majore pe YouTube în ceea ce privește siguranța online. Platforma implementează un sistem de estimare a vârstei bazat pe inteligență artificială, menit să identifice dacă un cont aparține unui minor sau unui adult, indiferent de data de naștere introdusă la înregistrare.

Noua funcție, anunțată luna trecută, analizează comportamentul de vizionare, istoricul căutărilor și vechimea contului pentru a stabili o estimare cât mai precisă. Dacă algoritmii concluzionează că utilizatorul are sub 18 ani, acesta va primi o notificare, iar filtrele dedicate minorilor vor fi activate automat. Printre măsurile implicite se numără dezactivarea reclamelor personalizate și activarea instrumentelor de wellbeing digital, cum ar fi memento-uri pentru limitarea timpului petrecut online sau atenționări privind orele de somn.

Ce se întâmplă dacă AI-ul greșește și reacțiile pe care le-a stârnit

Utilizatorii identificați eronat ca fiind minori vor putea contesta decizia prin încărcarea unui act de identitate emis de autorități, a unui selfie sau a unei dovezi de plată. Chiar înainte de lansarea oficială, măsura a împărțit opinia publică: susținătorii o văd ca pe un pas important în protejarea copiilor de conținut inadecvat, în timp ce criticii avertizează asupra riscurilor legate de confidențialitate și posibile abuzuri.

Peste 50.000 de creatori de conținut au semnat deja o petiție prin care cer renunțarea la sistem, catalogându-l drept „spionaj AI” și atrăgând atenția asupra potențialelor breșe de securitate.

