YouTube șterge videoclipurile care arătau cum să ocolești cerințele Windows 11. Utilizatorii: „Nu e periculos, e cenzură”

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 04:20
136 citiri
YouTube șterge videoclipurile care arătau cum să ocolești cerințele Windows 11. Utilizatorii: „Nu e periculos, e cenzură”
FOTO Windows

YouTube a eliminat mai multe videoclipuri care explicau cum pot fi ocolite cerințele de cont și hardware impuse de Microsoft pentru Windows 11, invocând „încălcarea politicilor privind conținutul periculos”. Însă creatorii afectați susțin că nu e vorba despre securitate, ci despre limitarea libertății utilizatorilor și controlul asupra modului în care aceștia își instalează sistemul de operare.

Videoclipuri șterse fără avertisment

Canalul Cyber CPU Tech, cunoscut pentru tutoriale dedicate Windows, a publicat două clipuri în care demonstra metode simple de instalare a Windows 11 fără cont Microsoft și fără cerința hardware TPM 2.0, restricții care au generat frustrare în rândul utilizatorilor cu PC-uri mai vechi.

Ambele clipuri au fost șterse la scurt timp după publicare, YouTube invocând „promovarea activităților periculoase sau ilegale care pot provoca vătămări grave sau deces”. Formularea, evident exagerată pentru context, a stârnit reacții ironice în comunitate.

„Să instalezi Windows fără un cont online nu e o activitate periculoasă. E o alegere de utilizator. Nu înțeleg de ce clipurile mele au fost tratate ca un risc pentru siguranța fizică”, a declarat creatorul, cunoscut sub numele Rich.

Inițial, Rich a crezut că a fost vorba despre o eroare de clasificare din partea algoritmilor de detecție automată. Dar după ce și al doilea videoclip a fost șters, el a început să suspecteze o intervenție indirectă a Microsoft, mai ales având în vedere că subiectul era sensibil pentru companie.

Sfârșitul unei ere: AMD renunță la Windows 10 în noile sale drivere Adrenalin
Sfârșitul unei ere: AMD renunță la Windows 10 în noile sale drivere Adrenalin
AMD a decis să închidă oficial capitolul Windows 10, retrăgând suportul software în cea mai recentă versiune a driverelor sale grafice, Adrenalin 25.10.2, lansată pe 29 octombrie. Noua...
Samsung aduce înapoi browserul Internet pentru Windows. Mai mai rapid, mai sigur și plin de funcții inteligente
Samsung aduce înapoi browserul Internet pentru Windows. Mai mai rapid, mai sigur și plin de funcții inteligente
După o retragere neașteptată din Microsoft Store, Samsung Internet pentru Windows revine într-o nouă versiune, complet refăcută. Lansat inițial spre finalul lui 2023, browserul sud-coreean...
#tehnologie, #YouTube, #aplicatii, #Windows , #windows
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se vad si apoi a dat declaratia zilei, dupa "nebunia" de la Verona
Adevarul.ro
Un cunoscut istoric condamna aparitia versurilor legionare in Catedrala Neamului: "Nu este o scapare". Reactia Patriarhiei
DigiSport.ro
Cristi Chivu n-a uitat: "Aici am renascut. Ei mi-au salvat viata"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. YouTube șterge videoclipurile care arătau cum să ocolești cerințele Windows 11. Utilizatorii: „Nu e periculos, e cenzură”
  2. Interzicerea TikTok în Albania, un eșec total. Cum ocolesc zilnic milioane de utilizatori restricția
  3. China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „o problemă veche de un secol” ar fi fost rezolvată
  4. Invazia auto chineză ajunge și în România. Cota de piață la care au ajuns zecile de mărci chinezești disponibile românilor
  5. Mina de aur din gunoaie. Lumea aruncă metale de 91 de miliarde de euro, iar România recuperează abia o treime din ce ar putea
  6. Windows 11 lovește din nou. Un bug amuzant (și enervant) face ca Task Manager să se închidă doar cu... Task Manager
  7. Guvernul reduce numărul muncitorilor străini. „Să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”
  8. Ce ar înseamna o coaliție AUR-PSD pentru economie: „Cei care vor destabilizarea economică a României întrețin un foc anti-investitori extrem de intens”
  9. Noile reguli de repartizare a consumului de energie termică în imobile. Algoritmul propus de ANRE
  10. Lukoil nu a trimis nicio notificare referitor la o potențială tranzacție a activelor din România. Consiliul Concurenței: "Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani"