Mark Zuckerberg: „Fără ochelari AI, vei rămâne în urmă în cursa cognitivă”

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, consideră că viitorul interacțiunii cu inteligența artificială nu se va desfășura pe ecranele telefoanelor, ci direct prin intermediul ochelarilor inteligenți. În cadrul conferinței privind rezultatele financiare pe trimestrul al doilea din 2025, acesta a transmis un mesaj clar: cei care nu vor adopta tehnologii precum ochelarii AI vor fi dezavantajați din punct de vedere cognitiv față de cei care le folosesc.

Zuckerberg vede aceste dispozitive ca pe următorul pas natural după smartphone, mizând pe un design familiar și o integrare discretă în viața de zi cu zi. Chiar dacă divizia Reality Labs a companiei a acumulat pierderi de peste 70 de miliarde de dolari din 2020, Meta continuă să investească masiv în acest segment, considerându-l o direcție strategică pe termen lung.

Printre produsele reprezentative se numără ochelarii Ray-Ban Meta, capabili să redea muzică, să facă fotografii și să interacționeze direct cu Meta AI. Din punct de vedere estetic, aceștia nu diferă prea mult de o pereche obișnuită de ochelari, ceea ce reprezintă un avantaj major față de alte modele futuriste disponibile pe piață. Utilizatorul îi poate purta pe stradă fără să atragă atenția, iar camera integrată trece neobservată de cei din jur.

