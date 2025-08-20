Motivul pentru care paza lui Mark Zuckerberg costă 27 de milioane de dolari. Cum este protejat gigantul tech

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 12:29
Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul executiv al companiei Meta/ FOTO:Meta

Când vine vorba de siguranță, Mark Zuckerberg este într-o altă categorie. În 2024, Meta a cheltuit peste 27 de milioane de dolari pentru a-i asigura protecția fondatorului său, o sumă care eclipsează cu mult ceea ce rivalii săi din Big Tech au pus la dispoziția propriilor lideri.

Suma pare și mai impresionantă dacă o comparăm cu restul industriei. Apple a investit doar 1,4 milioane pentru securitatea lui Tim Cook, Amazon 1,1 milioane pentru Andy Jassy, iar Google a alocat 6,8 milioane pentru Sundar Pichai. Nvidia, compania care a dominat ultimii ani în zona plăcilor grafice, a cheltuit 3,5 milioane pentru Jensen Huang. Chiar și adunate, toate aceste bugete nu ating nivelul uriaș la care a ajuns Meta doar pentru Zuckerberg.

Pază non-stop și măsuri care trec dincolo de standardele industriei

Diferența vine din amploarea programului de protecție. În cazul Meta, măsurile acoperă tot: de la gărzi de corp disponibile permanent și transport blindat, până la monitorizarea reședințelor, a călătoriilor și a întregii familii. Într-un climat marcat de proteste, atacuri cibernetice și amenințări din ce în ce mai sofisticate, Zuckerberg a devenit simbolul unei companii care nu-și permite niciun risc.

Costurile sunt în creștere de la an la an. În 2023, factura se ridica la 24 de milioane de dolari, însă anul trecut suma a urcat cu încă trei milioane. În același timp, alte companii au rămas prudente: Tesla, de exemplu, a raportat doar 500.000 de dolari pentru Elon Musk, deși acesta își finanțează separat propria infrastructură de protecție.

Studiul citat de Financial Times arată că în total, giganții tehnologici au alocat peste 45 de milioane de dolari pentru siguranța directorilor lor în 2024, cu 10% mai mult decât în 2023. Cu toate acestea, Meta domină clasamentul.

