Ultimatum de la Tel Aviv: Gaza va fi distrusă dacă Hamas nu eliberează ostaticii. „Un uragan uriaș va lovi cerul orașului”
Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, a transmis luni, 8 septembrie, un avertisment dur către Hamas: dacă gruparea nu eliberează ostaticii și nu depune armele, orașul Gaza va fi supus unor atacuri devastatoare. Declarația, publicată pe platforma X, vine pe fondul intensificării ofensivei armatei israeliene în enclava palestiniană.

„Un uragan uriaș va lovi Gaza”

În mesajul postat pe rețelele sociale, Israel Katz a avertizat că forțele israeliene sunt pregătite să lanseze lovituri masive asupra orașului.

„Un uragan uriaș va lovi cerul orașului Gaza, iar acoperișurile turnurilor teroriste se vor cutremura. Acesta este un ultim avertisment pentru ucigașii și violatorii Hamas din Gaza. Eliberați ostaticii și depuneți armele – sau Gaza va fi distrusă, iar voi veți fi anihilați”, a scris oficialul israelian.

Contextul militar și umanitar

Declarația ministrului israelian are loc în contextul intensificării operațiunilor armatei israeliene, declanșate pe 10 august. Ofensiva a dus la un nou val de strămutări în rândul civililor palestinieni, potrivit presei internaționale.

Situația umanitară din Fâșia Gaza este extrem de gravă. Luna trecută, autoritățile și organizațiile internaționale au declarat oficial existența foametei.

Avertismentul, parte a escaladării conflictului

Mesajul lui Israel Katz este perceput ca un ultimatum adresat Hamas, dar și ca o demonstrație de forță a guvernului israelian. În timp ce Israelul cere eliberarea ostaticilor, comunitatea internațională își exprimă îngrijorarea tot mai mare față de numărul victimelor civile și de criza umanitară din Gaza.

