Vești bune pentru Liviu Dragnea. Înalta Curte a exclus mai multe probe obținute de DNA și SRI la dosarul Tel Drum, iar decizia este definitivă

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 15:56
781 citiri
Vești bune pentru Liviu Dragnea. Înalta Curte a exclus mai multe probe obținute de DNA și SRI la dosarul Tel Drum, iar decizia este definitivă
Liviu Dragnea FOTO: Hepta

Înalta Curte de Casație și Justiție a exclus mai multe probe obținute și adăugate de DNA cu SRI pe mandat de siguranță națională în dosarul Tel Drum, în care este judecat fostul lider PSD Liviu Dragnea, arată informațiile de pe portalul instituției, citate de G4Media.ro.

Astfel, completul de apel a respins contestația DNA și a confirmat decizia judecătoarei de cameră preliminară Lucia Rog din 20 mai care a exclus probele. Prin urmare, decizia a rămas definitivă.

Pe 20 mai 2025, judecătoarea a decis: „Constată nelegalitatea interceptărilor și înregistrărilor comunicațiilor electronice autorizate prin încheierile judecătorului din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție și care au stat la baza emiterii mandatelor de siguranță națională nr. (…) din 29.08.2007, nr. (…) din 26.02.2008, nr. (…) din 25.11.2008, nr. (…) din 19.08.2009, nr. (…) din 19.11.2009, nr. (…) din 08.11.2012, nr. (….) din 18.02.2009 (Bățăuș Mugur), nr. (….) din 18.02.2009 (Dumitrescu Mircea), nr. (….) din 14.05.2009 (Bățăuș Mugur), nr. (…) din 14.05.2009 (Dumitrescu Mircea), nr. (….) din 17.08.2010, nr. (…) din 16.11.2010, nr. (…) din 11.08.2011 (Neda Florea), nr. (….) din 11.08.2011 (Pop Ana), nr. (….) din 10.05.2012 (Neda Florea), nr. (…) din 10.05.2012 (Pop Ana), nr. (…) din 10.05.2012 (Boboc Valentin Gabriel), nr. (….) din 21.06.2012, nr. (…) din 01.08.2012 (Neda Florea), nr. (….) din 01.08.2012 (Bățăuș Mugur), nr. (…) din 07.02.2013 (Chivu Floricica), nr. (…) din 07.02.2013 (Bățăuș Mugur), nr. (….) din 26.04.2013, nr. (…) din 05.11.2013, nr. (….) din 18.02.2010, nr. (…) din 10.11.2011, nr. (…) din 10.02.2012, nr. (….) din 02.08.2016, nr. (…) din 31.01.2017, nr. (…) din 29.08.2007 și nr. (….) din 17.08.2009, precum și a notelor de redare a convorbirilor telefonice și comunicărilor electronice efectuate în baza acestor mandate”, este decizia judecătoarei Rog. Ea este soția generalului SRI Anton Rog, șeful CyberInt.

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, compania Tel Drum, precum și alte persoane au fost deferiți justiției pe 17 octombrie 2022 pentru grup infracțional organizat, abuz în serviciu și instigare la fraudă cu fonduri europene.

”Grupul ar fi acționat în perioada 2001-2017 în scopul de a obține, în mod fraudulos, sume importante din contractele finanțate din fonduri publice (naționale și europene), prin infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității”, se arată într-un comunicat al DNA.

Prejudiciul pentru statul român se ridică la aproape 6,4 milioane de euro, iar cel pentru bugetul UE la 13 milioane de euro. În total, peste 20 de milioane de euro prejudiciu.

Din octombrie 2022, dosarul este în cameră preliminară la Înalta Curte, iar procesul stagnează.

Liviu Dragnea a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul Referendumul și la 3 ani și jumătate cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

