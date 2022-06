Pledoarii cu accente patetice la ultimul termen din Dosarul directorilor Tel Drum: Avocații cer o hotărâre „luminoasă” pentru oamenii lui Dragnea

Avocații celor trei directori ai Tel Drum trimiși în judecată pentru o fraudă cu fonduri europene de 5 milioane de euro au cerut, vineri, 24 iunie, la Tribunalul București, achitarea clienților lor, pe motiv că faptele nu există. În schimb, procurorul DNA a cerut pentru toți inculpații pedepse cu închisoarea.

De departe, o remarcabilă susținere a unui avocat din dosar a fost cea în care acesta a declarat că se așteaptă la o decizie „luminoasă ca picturile lui Rembrandt și armonioasă ca simfoniile lui Beethoven”, că așa i-a spus lui că trebuie să fie o hotărâre penală reputatul profesor de drept Costică Bulai.

Nu e clar cum a luat judecătorul remarca, dar cert e că pânzele pictorului olandez sunt cunoscute pentru jocul de lumini și umbre, iar Beethoven a compus cel mai celebru marș funebru din istorie, interpretat la ceremoniile oficiale din întreaga lume.

Tribunalul București a amânat pentru data de 18 august pronunțarea pe fond în Dosarul directorilor Tel Drum, după dezbaterile finale de vineri, 24 iunie.

Procurorul de ședință al DNA a cerut pedepse cu închisoarea îndreptate spre mediu pentru directorii Tel Drum Florea Neda, Mircea Vișan și Petre Pitiș, pentru o fraudă cu fonduri europene de aproape 5 milioane de lei în legătură cu achiziția unei stații de mixturi asfaltice.

În schimb, avocații celor trei au solicitat achitarea pe motiv că fapta nu există.

În ultimul cuvânt, directorii Tel Drum s-au declarat nevinovați, apoi au ieșit râzând pe ușa din dos a instanței.

Ads

Cum s-au dezvinovățit cei trei directori Tel Drum în fața judecătorului

„În ceea ce mă privește, vreau să spun că înainte am condus societăți de interes public, iar la Tel Drum am reabilitat sute de kilometri de drumuri și zeci de poduri. Nu avem niciun pod căzut și am creat 500 de locuri de muncă. 225 de milioane de euro a plătit societatea Tel Drum la bugetul de stat, de la aderarea României la Uniunea Europeană, din care 26 de milioane s-au dus la bugetul UE. Am vrut să accesăm și noi fonduri europene de 4,5 milioane – asta a fost greșeala!”, a declarat Petre Pitiș.

„Consider că sunt nevinovat, având îmn vedere că în calitatea pe care am avut-o -până la apariția și accesarea fondurilor UE – am avut unele discuții cu cei de la Benninghoven Sibiu. Dar, odată cu apariția oportunității (n.r. – de accesare a fondurilor UE) am angajat o altă firmă pentru a se ocupa de documentație. Directorul a dispus constituirea unei comisii, eu fiind membru de rezervă. Nu am participat la procedura de licitație. Relația mea cu Ion Florian (n.r. – reprezentantul firmei care a câștigat licitația) este una strict profesională, iar acele convorbiri telefonice menționate în rechizitoriu, cu privire la care s-a reținut acuzația de conflict de interese, n-au nicio relevanță”, a declarat Florea Neda.

Ads

„Sunt de acord cu concluziile avocaților mei. Sunt nevinovat, mi-am desfășurat activitatea în mod legal, la fel ca în ultimii 30 de ani”, a spus Mircea Vișan.

Avocat: „Rechizitoriul este o insăilare, din el sunt numai coperțile!”

Avocatul lui Petre Pitiș a cerut achitarea clientului său pe motiv că faptele nu există.

„Pentru ca respectiv utilajul să fie apreciat ca funcțional, ulterior punerii în funcțiune el trebuie să producă 1 gram de mixtură asfaltica. Poate că doamna procuror e de formație umanistă. În lunile ianuarie-februarie (n.r. – 2015) utilajul nu a lucrat pentru că nu putea să lucreze! Din câte știu, în România, în lunile ianuarie-februarie e iarnă și asta nu permitea ca utilajul să lucreze. Dacă lucra, pierdeam garanția. Deci, când domnul Pitis a semnat rambursarea a făcut-o cu bună credință. Să admitem că la nivelul Tel Drum am avut de-a face cu o gașcă de hoți, care să cumpere o stație funcțională și acum. Dar am avut niște filtre din partea autorităților: Ministerul Fondurilor Europene, funcționarii de acolo…erau toți într-o stare de hipnoză?! Am fost procuror adevărat, nu vorbesc din cărți, am avut stagiu efectiv la OLAF. Ca să fie o fraudă majoră și să ceri pușcărie spre mediu trebuie sa ai probe, nu glumă! Acuzațiile se înscriu în fapte neprevăzute de legea penală”, a declarat avocatul lui Petre Pitiș.

Ads

„Acest proiect de achiziție al stației de mixturi asfaltice era un proiect mai vechi al Tel Drum, dar nu s-a realizat din lipsa de fonduri. Se știau cele mai mici detalii, iar când a apărut oportunitatea, conducerea cunoștea toate datele tehnice. Spunea colegul că a fost procuror, am fost și eu. Să faci recunoaștere din grup cu cineva pe care am spus ca îl cunosc e puțin cam… Clientul meu este acuzat de fals, dar un act nu poate fi fals fără să fie declarat fals de către o instanță judecătorească. Probabil ca Parchetul poate să facă și asta. La Ministerul Fondurilor Europene proiectul a fost verificat, iar inspectorii de acolo sunt singurii în măsură să se pronunțe cu privire la proiect. Acum, sunt susținerile celor de la minister contra cele ale procurorilor. Să vină acum DNA să spună că documentele sunt false...! Nu există nici măcar un înscris, o declarație din care să reiasă că inculpatul Neda a intervenit, a făcut ceva ilegal. În facultate, profesorul Bulai îmi spunea așa: O hotărâre judecătorească trebuie să fie luminoasă ca picturile lui Rembrandt și armonioasă ca simfoniile lui Beethoven. Se referea la individualizare. Rechizitoriul este o insăilare, din el sunt numai coperțile, de aceea vă solicităm achitarea inculpatului”, a declarat avocatul lui Florea Neda.

Ads

Acuzațiile procurorilor DNA pentru cei trei directori ai Tel Drum

În rechizitoriu se arată că, în cadrul proiectului finanțat din bani europeni, reprezentanții Tel Drum SA, inculpații Vișan Mircea, Petre Pitiș și Neda Florea și reprezentantul WFA Impex SRL, inculpatul Ion Florian, au încălcat, pe de-o parte, regulile privind derularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare și, pe de altă parte, au întocmit documente care atestau fapte și împrejurări nereale (documente utilizate ulterior în obținerea fondurilor nerambursabile).

Principalele acuzații pentru directorii Tel Drum se referă la:

Au simulat procedura de atribuire, reprezentanții Tel Drum SA fiind în realitate cei care au negociat prețul și condițiile achiziției utilajului de la firma furnizoare, în timp ce WFA Impex SRL a fost doar un interpus scriptic în procedură.

Au întocmit și au depus declarații privind lipsa conflictului de interese între reprezentanții beneficiarului și ofertant, deși WFA Impex SRL era într-o situație de afiliere cu Tel Drum SA iar între Petre Pitiș, Neda Florea și Ion Florian era atât o relație profesională cât și una personală, WFA Impex SRL funcționând ca o societate satelit pentru Tel Drum SA.

Au mărit în mod nejustificat valoarea devizului general depus de WFA Impex SRL, Tel Drum SA fiind de acord să achite suma de 200.000 lei fără TVA pentru amenajarea terenului, deși terenul era deja amenajat și cimentat, suma de 560.000 lei pentru montaj asistență pentru montaj (deși acesta se făcea sub îndrumarea furnizorului principal și cu muncitorii de la Tel Drum SA) și suma de 871.840 lei pentru cheltuieli diverse și neprevăzute.

Au întocmit procesele verbale cu privire la derularea procedurii de atribuire și nota justificativă de atribuire cunoscând că procesul de atribuire este simulat și că în cauză există un conflict de interese care ar fi dus la eliminarea ofertantului WFA Impex SRL din procedura de achiziție; procesele verbale respective au fost utilizate ca documente justificative pentru cererea de rambursare.

Au întocmit, semnat și depus cererea de rambursare din data de 9 februarie 2016 în care este precizată, în mod nereal, perioada 15.09.2015-31.12.2015 ca perioadă de referință pentru finalizarea proiectului și faptul că regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalității de șanse au fost respectate.

Ads